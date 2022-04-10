ERDEMLİ HAL TESİSİ’NİN % 75’İ TAMAMLANDI

14 yıldır tamamlanamayan Erdemli hali, Başkan Seçer’in öncülüğünde bitiriliyor.

Erdemli hal tesisi’nin % 75’İ tamamlandı.

Büyükşehir, Erdemli Hali’ni Ağustos 2022’de bitirmeyi planlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır yapımı tamamlanamayan Erdemli Hali’nin inşaatını yeniden başlattı. Ekiplerin gece gündüz çalıştığı tesisin % 75’i tamamlandı. Erdemli’de tarım ve ticaret açısından önem taşıyan ve meyve-sebze esnafının yıllardır beklediği Hal Tesisinin 2022 yılı Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesiste toplam 105 dükkan, 1 restoran, 2 banka şubesi, 2 kantar yönetim binası, 1 sandık binası, kantar kulübesi ve güvenlik binası yer alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 yıl önce temeli atılan ve inşaatı bitmeyen Erdemli Hali’nde Başkan Vahap Seçer öncülüğünde inşaat çalışmalarını yeniden başlattı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda % 75’i tamamlanan Hal Tesisinin Ağustos ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Başkan Seçer’in Erdemli ilçesi ziyaretinde incelemelerde bulunduğu ve “Çok kısa süre sonra tekrar buranın yapım ihalesine çıkacağız ve kısa süre içerisinde bitirmek istiyoruz” dediği Hal Tesisinde çalışmalar gece-gündüz sürüyor.

İlk ihalesi 2007 yılında yapılmıştı

Erdemli tarımı ve ticareti için önemli olan ve bölgedeki meyve-sebze esnafının hayali olan Hal Tesisinin ilk ihalesi 2007 yılında yapılmıştı. İnşaatı kesintiye uğrayan ve bitirilemeyen, 2014 yılında da yapılan yasa değişikliği ile Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Erdemli Hal Tesisi’nde yüklenici firmanın ekonomik durumunun bozulması nedeniyle inşaat 2018 yılında yeniden yarım kalmıştı. 11 yılda yalnızca % 30’u tamamlanan Hal Tesisi için Başkan Seçer düğmeye bastı ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Hal Tesisi’nde çalışmalar başlatıldı.

Başkan Seçer incelemelerde bulunmuştu

Erdemli’ye düzenlediği ziyarette tesisi gezen Başkan Seçer, “Erdemli için sebze ve meyve hali önemli. Çünkü üretici bölgesi burası. 2018 yılından beri de inşaat durmuş durumda. Yüklenici müteahhit firmanın ekonomik durumunun bozulmasıyla ilgili bir durum. Kalan yüzde 55-60’lık kısmını da yeni vereceğimiz ihaleyle bitireceğiz. 86 mevcut dükkanın aslında karşılığı var. Eski Erdemli Sebze ve Meyve Hali’ndeki dükkan sayımız da 86. Yalnız Kocahasanlı’da da esnafımız var. Orada aktif çalışan 14 esnafımız var. Onları da buraya entegre etmek istiyoruz. Bu sebeple de ilave bir ünite yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Umut ediyorum en kısa sürede inşaatı bitiririz” demişti.

Toplam 105 dükkan olacak

Yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerinde inşaatı süren ve 31 milyon 466 bin 542 lira sözleşme bedeli olan Hal Tesisi’nde toplam 105 dükkan, 1 restoran, 2 banka şubesi ve yönetim binası yer alacak. Ayrıca 1 sandık binası, 2 kantar, kantar kulübesi ve güvenlik binası da bulunacak. Dükkanlardan 88’i 159 metrekare, 2’si 238, 15’i de 318 metrekare olacak. Proje bitim tarihi Eylül olan Hal Tesisi’ni ekipler Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Hal Tesisi tamamlandığında Erdemli esnafının hayali gerçekleşmiş olacak.

“Mevcut planlamamız projeyi Ağustos ayında tamamlayıp teslim etmek”

Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nde kontrol mühendisi olarak görev yapan Sedat Yaşar, Erdemli Hal Tesisi’nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Erdemli Hal Tesisimiz 105 dükkân, 1 adet restoran, 2 banka şubesi ve 1 adet yönetim binasından oluşuyor. 60 dönüm arazi üzerine kurulu Hal Tesisimiz, Erdemli bölgesi esnaf ve çiftçisinin minimum 50 yıllık ihtiyaçları öngörülerek hazırlanmıştır. Yapımızda bulunan 2 adet kantar sistemiyle burada hızlı ve işlevsel bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Proje bitim tarihimiz 11 Eylül 2022’dir. Mevcut planlamamız projeyi Ağustos ayında tamamlayıp teslim etmek.”

“Nisan ayı itibariyle yapımızın inşaat seviyesi %75’tir”

Çalışmalarda önemli yol katettiklerini belirten Yaşar, “Hal Tesisi bilindiği üzere uzun yıllardır inşaat halinde kalmış, bitirilememiştir. Ancak Başkanımız Vahap Seçer’in özel ilgisiyle proje yeniden ele alınmış, 2021 Mayıs ayından itibaren yapı tamamlanma sürecine girmiştir. Nisan ayı itibariyle yapımızın inşaat seviyesi %75’tir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak Hal Tesisimizi en kısa sürede Erdemli halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.