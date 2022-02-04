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ERDEMLİ ESO BAŞKANI METİK : '' ELEKTRİK ZAMMI ESNAFIMIZA KEPENK KAPATTIRIYOR ''
Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik , '' Küçük Esnafımızın içinden geçtiği şu sıkıntılı süreçte, birde astronomik ve ödenemeyecek boyuttaki elektrik faturaları ile çok daha büyük bir sıkıntıya sürükleneceği aşikardır '' dedi.
EKONOMİ 04.02.2022, 19:24
Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik , '' Küçük Esnafımızın içinden geçtiği şu sıkıntılı süreçte, birde astronomik ve ödenemeyecek boyuttaki elektrik faturaları ile çok daha büyük bir sıkıntıya sürükleneceği aşikardır '' dedi.
Başkan Metik Elektrik zammına dair yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;
Küçük Esnafımızın içinden geçtiği şu sıkıntılı süreçte, birde astronomik ve ödenemeyecek boyuttaki elektrik faturaları ile çok daha büyük bir sıkıntıya sürükleneceği aşikardır. Bugün itibariye 3 tane esnafımız elektrik faturası yüzünden kepenk kapatmıştır ve bu sayının artacağı ihtimali bizleri endişelendirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu sıkıntılı duruma bir çözüm getirmesini önemle ve hassasiyetle, beklemekte ve istemekteyiz.
Erdemlimizde yaşanan bu sürecin tüm ülkemiz genelinde aynı şekilde yaşandığını düşündüğümüzde, Küçük Esnafların temsilcisi bir ODA olarak, bu haksızlığın bir an önce giderilmesi ve gereken düzenlemelerin yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklemek ve istemek en doğal hakkımızdır. Unutulmamalıdır ki Küçük Esnaf Toplumumuzun can damarıdır.Saygılarımla..
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