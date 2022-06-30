Son Dakika

EL-DABAA NÜKLEER SANTRALİNİN 1’İNCİ ÜNİTESİ İÇİN İNŞAAT LİSANSI VERİLDİ

Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), El-Dabaa Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1’inci ünitesi için gerekli inşaat lisansını verdi.

EKONOMİ 30.06.2022, 11:56 30.06.2022, 12:24
EL-DABAA NÜKLEER SANTRALİNİN 1’İNCİ ÜNİTESİ İÇİN İNŞAAT LİSANSI VERİLDİ

Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), El-Dabaa Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1’inci ünitesi için gerekli inşaat lisansını verdi.

Mısır Nükleer Santraller Kurumu Başkanı Dr. Emced el-Vekil, konuya ilişkin açıklamasında, “Mısır Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesinin inşası için izin aldık. 70 yılı aşkın süredir nükleer santral hayali kuran Mısır, nükleer santral inşa eden ülkeler arasına girerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı” dedi.

Söz konusu izin, sahadaki hafriyat çalışmalarının başlaması ile birlikte inşaatın ana aşamasının başlanması için ön koşullardan birini teşkil ediyor.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“1’inci ünite için inşa izninin alınması, Mısır’daki ilk nükleer santralin tam ölçekli inşasının başlatılmasının yolunu açan önemli bir adım. Rosatom, uluslararası güvenlik standartlarını karşılayan ve Rusya’da başarıyla faaliyet gösteren yenilikçi 3+ nesil Rus VVER-1200 tasarımına sahip son teknoloji bir nükleer santral inşa edecek. El-Dabaa NGS, Afrika kıtasında bu nesilden inşa edilecek ilk nükleer santral olacak. Santral, ülkenin bölgede teknoloji liderliğini üstlenmesini sağlayacak.”

Rosatom Mühendislik Birimi, NGS İnşaat Projeleri Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Korchagin ise “Lisans belgelerini hazırlamak için muazzam bir çalışma yürüttük. Bu, ENRRA’nın bize gereken izni vermesiyle sonuçlandı. Bir sonraki aşamayı, projenin inşaat çalışmalarının aktif olarak başlaması anlamına gelen 1’inci ünite için ilk beton dökme işlemi oluşturacak” diye konuştu.

Rosatom Mühendislik Bölümü, 2021 yılında takvime uygun olarak El-Dabaa NGS’nin 4 güç ünitesinin inşası için izin almak amacıyla gerekli proje belgelerini ilgili birimlere teslim etmişti. El-Dabaa NGS, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile aynı teknolojiye sahip olacak.

Mısır’ın ilk nükleer güç santrali olacak

El Dabaa NGS, Akdeniz kıyısında, Kahire’nin 300 kilometre kuzeybatısındaki El Dabaa kentinde inşa edilecek Mısır’ın ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Santral, her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi (basınçlı su reaktörü) 3+ nesil 4 üniteye sahip olacak. Halihazırda başarıyla işletilen en yeni nesil teknoloji olma özelliği taşıyan bu tip reaktörler, Rusya’da Novovoronej ve Leningrad NGS’de bulunuyor. Novovoronej NGS ve Leningrad NGS’nin her birinde VVER-1200 tipi iki reaktör yer alıyor. Rusya dışında, Belarus NGS’deki VVER-1200 tipi reaktörlü bir güç ünitesi Kasım 2020’de şebekeye bağlandı.

El Dabaa NGS, 11 Aralık 2017’de yürürlüğe giren sözleşmelere göre inşa ediliyor. Sözleşmenin getirdiği yükümlülüklere uygun olarak, Rus tarafı sadece santrali inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm yaşam döngüsü boyunca nükleer yakıt tedarik edecek. NGS ve Mısırlı ortaklara, operasyonunun ilk 10 yılında personelin eğitimi ve operasyon ve hizmet desteği konusunda da yardım sağlayacak ayrı bir anlaşmaya göre, Rus tarafı özel bir depo inşa edecek ve kullanılmış nükleer yakıtın depolanması için konteynerler tedarik edecek.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
32
açık
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir