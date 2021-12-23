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DÖVİZDEKİ SERT DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Döviz kurundaki düşüş gün içinde yüzde 10’u geçti. Dolar 11 liranın altına inerken, euro ise 12 lira civarında seyrediyor.
EKONOMİ 23.12.2021, 15:38
Döviz kurundaki düşüş gün içinde yüzde 10’u geçti. Dolar 11 liranın altına inerken, euro ise 12 lira civarında seyrediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ‘Kur garantili TL vadeli mevduat' açıklamasından sonra döviz kurunda sert düşüş meydana gelmişti. Döviz kurundaki düşüş bugün de devam ediyor. Dolar ve eurodaki düşüş gün içinde yüzde 10'u geçti. Dolar 11 liranın altına inerken, euro ise 12 lira civarında seyrediyor.
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|17
|26
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|17
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|17
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|15. Ankara Keçiörengücü
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|19
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|7
|Takımlar
|O
|P
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|18
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|18
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|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
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|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
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|30
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|18
|29
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|29
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|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
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|19
|24
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|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
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|18
|15
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|14
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