DOĞMUŞ : '' PROJELERİN İVEDİLİKLE TAMAMLANMASI SÖZÜNÜ ALDIK ''

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkan ve üyeleri , Ankara’ya çıkarma yaptı.

Ak Parti Mersin Miletvekili Zeynep Gül Yılmaz Başkanlığındaki Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşüp Mersin’in ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin istişarede bulundu.

Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, TBMM’de MERYAD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Doğmuş, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) Başkanı Hüseyin Kış, MERYAD Başkan Vekili Hasan Hüseyin İpek, Başkan Yardımcısı Hatice İğde, Genel Sekreter Serdar Helvacı, Dernek Saymanı Gürsel Alişan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Cin, Necip Yücesoy, Can Erkan Gençay, Turgay Demirtaş, Tarık Ulusoy, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Didem Yapar Pektaş ve Mehmet Orhan Özbaba, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Yardımcısı Kemal Kaçmaz ve Osman Turan, YİK Sekreteri Çağrı Akbaş, YİK Üyeleri Hüseyin Kış, Öznur Gür, Mesut Sezer ve Devlet Özkan’dan oluşan heyeti ağırladı. Aralarında Adana’da faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu heyet, Milletvekili Yılmaz öncülüğünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu ile yapılan toplantıda, Mersin’in ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin istişarede bulunuldu. Milletvekili Yılmaz ve Mersin’li iş insanları, Bakan Karaismailoğlu’ndan yatırımların tamamlanmasını istedi.

“MERSİN’LİLER OLARAK MERSİN’E SAHİP ÇIKIYORUZ”

Mersin’li iş insanlarından oluşan heyet, Bakan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile bir araya gelip, Mersin’e ilişkin yatırımları değerlendirdi. Milletvekili Yılmaz, bu ziyaretleri bundan sonra artırarak devam ettireceklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu ile toplantının çok verimli geçtiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“MERYAD’ın kıymetli temsilcileri, Gazi Meclisimizde ziyaretimize geldi. Birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaret ettik. Mersin’imizin, Bakanlık bünyesinde devam eden yatırımlarını ve yeni projelerini istişare ettik. Sayın Bakanımız da çok olumlu karşıladı. Mersinliler olarak, Mersin’imize sahip çıkıyoruz. İş insanlarımız bizi güçlendirdi. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Mersin’imize yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

“PROJELERİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI VE TAMAMLANMASI SÖZÜNÜ ALDIK”

MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş da, Mersin’de merkezi bütçeyle yapılan projelerin büyük bölümünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu ile görüşmelerinin çok faydalı geçtiğini vurgulayan Doğmuş, “Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı başta olmak üzere devam eden projelerimizle ilgili istişarelerde bulunduk. Bu projelerin bir an önce yapılması ve tamamlanması hususunda destek sözü aldık. Bakanımız, tüm projeleri yakından takip edeceğini iletti. Sayın Bakanımıza ve bize ev sahipliği yapan, Bakan beyle görüşmemizi sağlayan Milletvekilimiz Sayın Zeynep Gül Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.”

“BU BİRLİKTELİK MERSİN VE BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Çukurova SİFED Başkanı ve MERYAD YİK Üyesi Hüseyin Kış da, Bakan Karaismailoğlu ile görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirterek, “Mersin ve bölgemiz için çok önemli olan bu birliktelik, verimli oldu. Bundan sonra Mersin’e yatırımlar için, projelerin hayata geçirilmesi için Ankara yolunu aşındıracağız. Bize desteğini her zaman gösteren ve ilimizin kalkınması için özveriyle çalışan Milletvekilimiz Yılmaz’a, teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.