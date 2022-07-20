DİNÇER : '' HİÇBİR ESNAF BU PRİM YÜKÜNÜN ALTINDAN KALKAMAZ ''

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, asgari ücrette yaşanan artışla birlikte kendi primini kendi cebinden ödeyen ve yanında çalıştırdığı personelinde SGK yükünü üstlenen esnaf ve sanatkarların 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ödediği 4/b (Bağ Kur )priminin 2 bin 232 lira, yüzde 5 indirimli primin ise bin 908 lira seviyesine çıktığını belirterek, hiçbir esnafın bu prim yükünün altından kalkamayacağını söyledi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, asgari ücrette yaşanan artışın esnaf ve sanatkarların başta SGK primi olmak üzere ödediği tüm vergi ve harçlar ile yanında çalıştırdığı personelin işveren payının artmasına neden olduğunu belirterek, esnafın üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılması için gerekli hibe ve desteklerin biran önce devreye konulmasını , ayrıca üretim, enerji ve hammadde maliyetlerinin azaltılmasını beklediklerini söyledi.

Başkan Dinçer asgari ücrette yaşanan artışla birlikte kendi primini kendi cebinden yatıran ve yanında çalıştırdığı personelinde SGK primini üstlenen esnaf ve sanatkarların 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ödediği 4/b (Bağ Kur )priminin 2 bin 232 lira, yüzde 5 indirimli primin ise bin 908 lira seviyesine çıktığını belirterek, hiçbir esnafın bu prim yükünün altından kalkamayacağını ifade etti. Dinçer, “ Son dönemlerde önlenemeyen akaryakıt zamları, üretim, hammadde, enerji ve döviz kurlarındaki artışla birlikte çok zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlarımız yeni asgari ücretle birlikte artan SGK prim yüküyle birlikte tamamen yok olmaya mahkum edilmiştir” dedi.

Asgari ücrete getirilen artışın esnafın ödediği başta SGK primi olmak üzere tüm vergi ve harçların artışı ile yanında çalıştırdığı personelin işveren payının artışına neden olduğuna vurgu yapan Başkan Dinçer, “ Dolayısıyla asgari ücrette yaşanan artış, esnaf ve sanatkarlarımızın hem işletme maliyetlerini, hem de üretim maliyetlerindeki artışı beraberinde getirdi. Bu durumda esnaf ve sanatkarlarımızın ürettiği mal ve hizmetin fiyatının artmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Ayrıca önlenemeyen bu fiat artışları ekonominin dengesini olumsuz yönde etkileyerek, işletmelerin sürekli ve devamlı üretim yapması ve istihdama olan katkısında sorun yaşamamasına neden olmaktadır” dedi.

Başkan Dinçer, hammadde üretim maliyetlerinden elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta yaşanan artışlar ve aynı zamanda üretimde kullanılan döviz bazlı ürünlerin maliyetindeki artışların esnaf ve sanatkarlar ile ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizerek, “Esnafımız önünü göremez hale geldi. Üretim maliyetlerinde ve fiyatlarda belirsizlik hakim. Piyasanın ekonomik istikrara ihtiyacı var. Yaşanan bu durum hem yatırımların önüne geçiyor, hem de mevcut ekonomik çarkların işleyişinin bozulmasına neden oluyor. Bunun için devletimizden başta üretim, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi, esnaf ve sanatkarların üzerindeki vergi /prim yükünün azaltılması içinde gerekli hibe ve destekler için biran önce yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde açıklamasını noktaladı.