Son Dakika

DENİS SEZEMİN: "İŞ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1. Ünitesini devreye alma işlemini 2025 yılından 2023 yılına çektiklerini belirtti.

EKONOMİ 16.12.2021, 10:51 17.12.2021, 10:55
DENİS SEZEMİN: "İŞ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1. Ünitesini devreye alma işlemini 2025 yılından 2023 yılına çektiklerini belirterek, “2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunun bilincindeyiz. O yüzden bu görevi gururla üstlendik ve 2023 yılında sahamıza nükleer yakıtı tedarik etmeye hazırız” dedi.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan ve Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin inşaat süreci hızla ilerliyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, santraldeki çalışmalar, bu yıl gerçekleştirilen işler ve hedeflerini, Mersin’de bir otelde gazetecilerle paylaştı.

“Artık 4. Ünitenin çalışmalarına başladık”

Gazetecilerin Akkuyu NGS’ye yönelik sorularını yanıtlayan Sezemin, projenin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. 2018’de sahada ilk reaktör binasının temel plakasının betonunun döküldüğünü anımsatan Sezemin, “Üç yılın ardından biz artık 4. Ünitenin çalışmalarına başladık. Projede yer alan Rus ve Türk ekibimiz çok büyük bir iş gerçekleştirmiş oldu. Bu yılın 10 Mayıs tarihinde 1. Ünitenin reaktör kabını projede öngörülen yerine monte ettik. 2. Ünitemizde de kor tutucunun montajı gerçekleştirildi. Bu da reaktör binasının önemli bileşenlerinden biridir. 3. Ünitemizde de çok aktif şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Bizi en çok gururlandıran olaylardan biri de 4. Ünite için aldığımız inşaat lisansıdır. Bu lisansın alınmasından sonra biz aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam edebileceğiz. 4. Ünitede temel çukuru çalışmaları devam ediyor. O çalışmalar bittikten sonra tirbün ve reaktör binasının zemin koruma katmanı oluşturulacak” diye konuştu.

“Dünyanın nükleer enerji sektöründeki en büyük proje”

Akkuyu NGS projesinin, dünyanın nükleer enerji sektöründeki en büyük proje olduğunun altını çizen Sezemin, projenin aynı zamanda Rus-Türk ilişkilerinin tarihindeki en büyük proje olduğunu da vurguladı. Önümüzdeki yıl için de çok büyük planları olduğunu dile getiren Sezemin, “Önümüzdeki yılın yaz aylarında 2. Ünitenin reaktör kabını projede öngörülen yerine monte etmeyi planlıyoruz. Bahar aylarında da tirbün binası ve reaktör binasının temel plakalarının beton çalışmalarına başlanacak. Fakat şu andaki önceliğimiz tabi ki 1. Ünitedir. Şu anda 1. Ünitemizde asıl inşaat montaj çalışmalarımız sürdürülüyor. Bildiğiniz üzere 1. Ünitenin reaktör kabının montajı bu yıl gerçekleştirildi. Şu anda da buhar jeneratörlerinin montajına hazırlanıyoruz. Ayrıca, ana sirkülasyon boru hattının elemanlarının sahada montaj öncesi kurulumu gerçekleştiriliyor. Bütün bu çalışmalar 2023 yılında gerçekleştirilecek olan önemli olaya bizi daha da yakınlaştırıyor. Sahamızda mevcut projeye katılan bütün uluslardan temsilciler bulunan ekibimiz, hızlı bir şekilde bu projenin gerçekleştirilmesi için bütün güçlerini sarf ediyor” ifadelerini kullandı.

“Akkuyu NGS’miz yılda 17 milyon ton karbondioksit gazının emisyonunu önleyecek”

Nükleer enerjinin küresel iklim değişikliğini önlemeye katkılarına da değinen Sezemin, nükleer enerji sektörünün, sadece düşük karbondioksit emisyonlu bir üretim değil, aynı zamanda iklim değişikliğine de büyük katkısı bulunan bir sektör olduğunu ifade etti. Bu katkıyı rakamlarla açıklayan Sezemin, “Şu anda Rusya’da yaklaşık 40 güç ünitesi işletilmektedir. Bu 40 ünitenin Rusya’da işletilmesi yılda 100 milyon ton karbondioksitin emisyonunu önlemektedir. Bu da yılda 57 milyon aracın emisyonuna eşdeğerdir. Şu anda inşa ettiğimiz Akkuyu NGS’miz de yılda 17 milyon ton karbondioksit gazının emisyonunu önleyecektir. Bu da küresel ısınmaya karşı çok büyük bir katkıdır. Ayrıca, nükleer enerji sektörü mevsimlere bağlı değildir. Türkiye, bu nükleer santral sayesinde sadece karbondioksitin emisyonunu önlemekle kalmıyor, ayrıca istikrarlı bir şekilde enerji üretimine ulaşmış oluyor” şeklinde konuştu.

“2023 yılında sahamıza nükleer yakıtı tedarik etmeye hazırız”

1. Ünitenin 2023’te devreye alınmasıyla Türkiye sunacağı katkıyı da değerlendiren Sezemin, 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşmaya göre, Akkuyu NGS inşaat lisansı alınmasının ardından 7 yıl sonra elektrik üretimine geçmesi gerektiğini söyledi. 1. güç ünitesinin inşaat lisansını Nisan 2018’de aldıklarını anımsatan Sezemin, şöyle devam etti: “Dolayısıyla Hükümetlerarası Anlaşmaya göre, 1. Ünitenin devreye alınmasının 2025’te gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Devletlerimizin başkanlarının talimatlarını göz önünde bulundurarak biz 1. Ünitemizin devreye alınmasını 2023 yılına çektik. Fakat bunun da üstünde 2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunun bilincindeyiz; yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü. O yüzden bu görevi gururla üstlendik ve 2023 yılında sahamıza nükleer yakıtı tedarik etmeye hazırız. Her dört ünitenin devreye alındığını düşünecek olursak Akkuyu NGS Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Bunlar ortalama rakamlardır. Net rakamlar için şu an konuşmak istemiyorum, çünkü 1. Ünite devreye alındıktan sonra tam kapasite çalışmaya başlaması için de belli bir süre lazım.”

“Projenin tamamının yüzde 40’ının yerli imalatçılardan sağlamamız gerekiyor”

Yerelleştirme çalışmaları ilgili de bilgi veren Sezemin, Hükümetlerarası Anlaşmaya göre, projenin tamamının yüzde 40’ının yerli imalatçılardan sağlaması gerektiğini kaydetti. Bunların inşaat malzemeleri, hizmetler gibi güvenlik sınıfı olmayan alanlar olduğunu belirten Sezimin, şu anda metal konstrüksiyon üreticileri, hidroizolasyon malzemeleri üreticileri ve diğer tedarikçilerle aktif bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Betonlama çalışmalarının da sadece Türkiye’den tedarik edilen malzemelerle gerçekleştirildiğini dile getiren Sezemin, “Rusya’dan şu anda sadece reaktör binasına ve tirbün binasına ait ekipmanlar tedarik edilmektedir. Geri kalan tüm ekipman ve malzemeleri Türkiye’den almaya çalışıyoruz. Sahamızın içerisinde metal konstrüksiyonların üretimi gerçekleştirilen atölyeler ve fabrikalarda, dışarıdan satın alınan inşaat malzemeleri, kalifiye yeterlilik belgeleri olan Türk çalışanlarımız tarafından kullanım için uygun hale getiriliyor” dedi.

“Bütün iş kazalarını detaylı şekilde araştırıyoruz ve toplumla paylaşıyoruz”

İnşaat sahası içinde meydana gelen iş kazaları ile ilgili de açıklama yapan Sezemin, şu anda Akkuyu NGS’de yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığını, bunların 9 bininin ise direk sahada çalışan işçiler olduğunu söyledi. Akkuyu’da da her inşaat sahasında olduğu gibi ufak bazı iş kazaları meydana geldiğini kaydeden Sezemin, “Fakat projenin sahibi ve gelecekte de bu santralin işletmecisi olarak Akkuyu Nükleer A.Ş. sahadaki işlerin gerçekleştirilmesi esnasında iş kazalarının önlenmesine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasına, bu kuralların uyulmasının sağlanmasına da çok büyük önem vermektedir. Meydana gelen her iş kazasını biz detaylı şekilde araştırıyoruz, soruşturmalar yapıyoruz. Türkiye’nin temsilcilerinin de katılımıyla gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve meydana gelen bütün iş kazalarıyla ilgili bilgileri toplumla da paylaşıyoruz” diye konuştu.

"İş güvenliğine önem veriyoruz"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, sahada çalışanlar arasında meydana gelen bazı olaylarla ilgili ise şunları söyledi: 
“Nükleer santral inşaatı ile ilgili çalışmalarda 13 bin kişi dahil oluyor. Bizzat inşaat çalışmalarını yürüten 9 bin civarı kişi var. Elbette her büyük iş gruplarında olduğu gibi işçilerin arasında küçük çatışmalar olabiliyor. Ama biz nükleer santralin sahibi ve gelecekte işletmecisi olarak güvenlik teknolojisine ve iş güvenliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerini de dahil ederek her olayı biz detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Ve her bir olayı da kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
 

banner290
Yorumlar (0)
12
kapalı
Namaz Vakti 17 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8
sanalbasin.com üyesidir