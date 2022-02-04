ÇUKUROVA İŞ DÜNYASI ÜRETİM VE İHRACATA ODAKLANDI

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, Adana ve Mersin’in tüm ekonomik ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesi için ÇUKUROVA SİFED olarak girişimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Yeni yönetimin oluşmasının ardından çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ÇUKUROVA SİFED, Adana’daki ilk yönetim kurulu toplantısından önce Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran’ı da ziyaret etti. Ziyaretlerde Adana ve Mersin’in tarım, turizm, ihracat, fuar, yatırım, üretim ve istihdam konuları detaylarıyla masaya yatırıldı.

“FUARLARIN ASIL AMACI İHRACAT OLMALI”

Kent kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, özellikle Adana ve Mersin’deki fuarları masaya yatırdı. Adana ve Mersin’in yatırım, istihdam ve üretimde, ihracatta ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapan Başkan Hüseyin Kış, iki kent yöneticilerinin birlikte karar vererek fuar tarihlerini ve çeşitliliğini belirlemesi gerektiğini söyledi. Fuarların asıl amacının ihracat olması gerektiğini vurgulayan Kış, çevre ülkelerden ziyaretçi ve iş insanlarının Adana ve Mersin’e çekebilme çalışmalarının önemine işaret etti. İş insanlarının finans desteği almasının bölgeye güçlü yatırım olarak döneceğini de anlatan Başkan Kış, ÇUKUROVA SİFED’in Çukurova Bölgesi’nin ekonomik olarak öne çıkması için yoğun mücadele örneği sergileyeceklerini kaydetti.

FUAR TARİHLERİNDE ORTAK GÖRÜŞ…

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise Türkiye’nin, Çukurova’nın Güneş Enerji Santralleri’ne (GES) daha çok önem vermesi gerektiğini söyledi. Vali Dr. Süleyman Elban, bölgenin potansiyelinin yüksek tutulması için fuar takvimlerinin ortak belirlenerek daha nitelikli fuarlar düzenlenebileceğine işaret etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da Adana ve Mersin’in fuar düzenlemelerinde ortak hareket etmesi görüşüne katıldıklarını ifade etti.

ÇKA’DAN ÖZEL SEKTÖRE PROJE ÇAĞRISI…

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran ise ÇKA’nın kaynaklarının büyük bölümünü özel sektör için kullanacağını, iş dünyasının ve özel sektörün proje başvurusu yapabileceğini ifade etti. İlçe bazlı teşvik sisteminin Adana ve Mersin’i biraz olsun rahatlattığını dile getiren Duran, ÇKA’nın iki kentin turizm alanında destinasyon oluşturarak ortak çalışma yapabileceğini aktardı.

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Hüseyin Kış, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban başta olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran’a teşekkür etti.