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ÇİLEK ÜRETİCİSİ RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞINDAN ENDİŞELİ

Yılda 20 bin ton çileğin ihraç edildiği Rusya ve Ukrayna arasından savaş Silifkeli üreticileri kara kara düşündürüyor.

EKONOMİ 03.03.2022, 10:13
ÇİLEK ÜRETİCİSİ RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞINDAN ENDİŞELİ

Mersin’in Silifke ilçesinde kapalı alanda topraksız tarımla yapılan çilek hasadı devam ediyor. Bir ay sonra açık alanda başlayacak olan hasat öncesi üreticiler ve ihracatçılar Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerden endişe duyuyor.
Mersin’in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde kapalı alanda topraksız tarımla yapılan çilekler hasat edilirken yaklaşık bir ay sonra açık alanda başlayacak hasat öncesi üreticiler ve ihracatçılar Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerden endişe duyuyor.
Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke'de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yılda 20 bin ton çilek özellikle Rusya ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor.
Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor. Üreticiler, Nisan ayı itibariyle açık alandaki ürünlerin de çıkmasıyla daha yoğun bir döneme hazırlanıyor.
Mersin çilek üretimiyle Türkiye sıralamasında 1. sırada bulunuyor. Türkiye çilek üretiminin yüzde 34 ‘lük kısmını Mersin karşılıyor. Mersin’in ilçeleri içerisinde çilek üretimi 20 bin dönüm alanda ve 100 bin ton ile en fazla Silifke ilçesinde yapılıyor.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin coğrafi tescil almış Silifke çileğinin hasadına adım adım yaklaştıklarını belirterek, “100 bin ton bir üretim kapasitemizle Türkiye’nin ve dünyanın en güzel çileğini biz üretiyoruz. Bunun 20 bin tonunu da genellikle Rusya ve Ukrayna pazarına gönderiyoruz. Şu günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle biraz endişelerimiz var. Çünkü en büyük pazarımız Rusya pazarımız. Bir ay sonra tam hasada geçeceğiz. Kaliteli çileklerimizi Rusya pazarına mutlaka satmamız gerekiyor. İnşallah Rusya-Ukrayna krizi kısa zamanda çözülür. Bizde kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü üreticimizde ihracatçımızda çok endişeli bir durumdalar. İnşallah kısa zaman sonra bu kriz çözülür bizde ihracatımıza kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.
Yağcı Tarım'a ait 12 dönüm topraksız tarımla yapılan çilek hasadında hasat sürerken Haziran ayına kadar 90 ton ürünün hasat edileceği, toplanan 1,5 ton çileğin İstanbul’a 25 ila 30 lira arasında gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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