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BREST-OD-300 REAKTÖRÜNÜN TEMEL BETONLAMASI TAMAMLANDI

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un TVEL Yakıt Şirketinin bir yan kuruluşu olan Siberya Kimyasal Kombine Tesisi sahasında, nükleer adanın temeline beton dökülmesi işlemi tamamlanarak, yenilikçi BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörünün inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı.

EKONOMİ 25.11.2021, 10:39 25.11.2021, 11:10
BREST-OD-300 REAKTÖRÜNÜN TEMEL BETONLAMASI TAMAMLANDI

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un TVEL Yakıt Şirketinin bir yan kuruluşu olan Siberya Kimyasal Kombine Tesisi sahasında, nükleer adanın temeline beton dökülmesi işlemi tamamlanarak, yenilikçi BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörünün inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı.

Boyutları 90 x 82 metre ve kalınlığı da 2,5 metre olan BREST-OD-300 temel beton plakası, 9 ayrı ögeden oluşuyor. Beton plakasının dökülmesi konusundaki çalışmalar genel yüklenici Titan-2 tarafından yürütülürken, bilimsel destek Saint-Petersburg merkezli Betonarme Yapılar Araştırma Enstitüsü tarafından sağlandı.

İşlem sırasında nükleer adanın temel plakasına, 2 adet 8 katlı binanın inşası için yeterli olan yaklaşık 19 bin metreküp beton döküldü, 4,3 bin ton da takviye malzeme döşendi.

Plaka gücü, standart reaktörlere göre oldukça fazla olan BREST-OD-300’ün temel betonlaması, yoğun araştırmaların ardından başlatıldı. Gerekli kaliteyi yakalamak amacıyla betonun özellikleri kapsamlı şekilde incelendi. Mayıs 2021’de, ilk beton dökülmeden önce, uzmanların bloklar arasındaki bağlantıların kalitesini test edebilmesi için temel plakanın bir modeli oluşturuldu. Temel plaka yerin 6,4 metre altında bulunuyor. Yapı ustaları, şu an çevre duvarlarının inşaatı üzerinde çalışıyor.

Yenilikçi BREST-OD-300 kurşun soğutmalı hızlı reaktör ile güçlendirilen 300 MW’lık nükleer güç ünitesinin inşaatı, 8 Haziran 2021’de Rusya’nın Tomsk bölgesinde bulunan Seversk’teki Sibirya Kimyasal Kombine Tesisi sahasında başlamıştı. Reaktör, hızlı reaktörler için en uygun çözüm olarak kabul edilen, bu tesis için özel olarak geliştirilmiş uranyum-plütonyum karışımı nitrür yakıtı ile çalışacak.

Santral, üretim ve yeniden üretim yapan nükleer yakıt üretim tesisi, BREST-OD-300 güç ünitesi ve ışınlanmış yakıtın yeniden işlendiği tesis olmak üzere birbirine bağlı 3 benzersiz tesisten oluşan Pilot Tanıtım Enerji Kompleksi’nin (PDEC) ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. BREST-OD-300 hızlı nötron reaktörlü güç ünitesinin yapımıyla dünyada ilk kez kapalı nükleer yakıt döngüsüne sahip ve hızlı reaktörlü bir nükleer santral kurulmuş olacak.

Reaktörden çıkan ışınlanmış yakıt yeniden işlendikten sonra yeniden üretime, yani taze yakıt üretimine gönderilecek. Bu sayede sistem yavaş yavaş özerk ve harici enerji kaynaklarından bağımsız hale gelecek.

PDEC, Rosatom’un nükleer endüstri için yeni teknolojik platformun geliştirilmesini amaçlayan "Atılım" projesi çerçevesinde inşa ediliyor.

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