BAŞKAN DİNÇER : ''ASTRONOMİK ZAMLAR ESNAFA DARBEDİR ''

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yılbaşından bu yana elektrik ve doğal gaza yapılan astronomik zamlara tepki göstererek, faturalarını ödeyemeyen esnafın vitrinlerinin karanlıkta kaldığını söyledi.

Başkan Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada yılbaşından bu yana, esnafın işyerinde kullandığı elektrik ücretlerinde %150 oranında artış yaşandığına vurgu yaparak, ‘’Elektriğe yapılan astronomik artışla birlikte, faturalarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlarımızın vitrinleri karardı, diğer bir tabirle esnafın ışığı söndü bu enerji fiyatlarıyla artık üretim yapmak neredeyse imkansız hale geliyor, acil şekilde kademeli tarife uygulamasından, esnaf ve sanatkarın muaf tutulması ve üretimine devam etmesi elzemdir’ dedi.

Elektriğe yapılan %150 oranındaki zamların kabul edilemez olduğunun altını çizen Başkan Dinçer ; “Maliyet yüksekliği, istihdamda azalmayı tetikliyor. Pandemi sürecinin en ağır faturasını ödemeye mahkum edilen esnafımıza bir darbe de enerji sektöründen geldi, bu zamlı ücreti ödemeye esnafımızın takati yok. Ödeyebilenler de mal ve hizmet bedelinde artışa gitmek zorunda kalacak ve bu durum hayat pahalılığını daha da artıracak” diye konuştu.

Devletine vergisini ödeyen, sosyal güvenlik primini kendi cebinden karşılayan, yanında çalıştırdığı personel ile istihdama katkı sunan esnafın kullandığı enerji fiyatlarında derhal indirim beklediklerini kaydeden Başkan Dinçer, aksi taktirde esnafın astronomik faturaların ve vergisel yükümlülüklerin altında ezilerek, pandemi sürecinin başından beri verdiği ayakta kalma mücadelesini kaybederek, işsizler ordusuna katılmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.