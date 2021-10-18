ANTALYA’YI 8 MİLYONU AŞKIN TURİST ZİYARET ETTİ

Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 8 milyonu aştı. Sadece Ekim ayının ilk 17 gününde ise Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 1 milyonu geçti. Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’da turizm sezonunun devam etmesiyle birlikte şehri ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti.



Geçen yıla göre yüzde 162 artış var

Geçen yıl Ocak ayı ile 17 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 70 bin 854 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 38 bin 761 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.



Ekim ayında 1 milyonu aşkın turist geldi

Turizm sezonunun devam ettiği şu günlerde Antalya’yı ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. 2020 yılı Ekim ayının ilk 17 gününde 498 bin 540 turistin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 22 bin 481 kişi ziyaret etti. Geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısındaki artış yüzde 105 olarak gerçekleşti.