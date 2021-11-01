"ALATA AZMAN" 70 KİLO MUZ VERDİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilip özel sektöre devredilen ’Alata Azman’ muzu fidesi 70 kilogram ürün verdi, 3 kişi birlikte dalından güçlükle indirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün yürüttüğü muz ıslah çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda daha önce tescili alınıp özel sektöre devredilerek çiftçiler ile buluşturulan ’Alata Azman’ı çeşidinin takibi de kurum tarafından sürdürülüyor. Enstitü uzman mühendislerinin, deneme sahasındaki serada dikimi yapılan fideler, büyüdü hasadı yapıldı. Ortalama 50 kilogram ürün veren çeşit, bu sefer tam 70 kilogram muz verdi. 70 kilogram muzun hasadı kurum müdürü Doç. Dr. Davut Keleş tarafından yapılan muzun hevengini 3 kişi birlikte indirdi, 2 kişi ise güçlükle taşıdı.

Çeşit ile ilgili bilgi veren Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, "Bu muzumuz Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından daha önceden geliştirilip de özel sektöre devredilen ‘Alata Azman’ı muzumuzdur. Gördüğünüz gibi hasadını yaptık ve bir hevengi 70 kilogram geldi. 15 tarağı var, yaklaşık 300 kadar parmağı mevcut ve parmaklar iyice dolgunlaşmış, tam hasada gelmiş durumda. Güzel verimli bir hasat yapmış olduk. Tüm çabamız yetiştirdiğimiz yerli ve milli muzumuz ile çiftçilerimizin daha çok kazanması, refah seviyelerinin yükselmesidir” dedi.

Geliştirilen ’Azman Alata’ muzunu özel sektöre devrettiklerini anımsatan Doç.Dr. Keleş, "Özel sektör de doku kültüründen fidelerini üreterek çiftçilerimize ulaştırmaktadır. Yaklaşık şu an ekilen muzun yüzde 30’undan fazlası Alata Azman çeşididir. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından tescillemiş bir çeşidimizdir. Bu çeşit verimli kaliteli, çiftçinin yapmış olduğu ufak hataları da eden bir özelliğe sahiptir" diye konuştu.