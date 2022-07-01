ALACA: "TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKASI KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ OLMALIDIR"

Enerji, inşaat ve lojistik sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Alaca Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi için tarımda ciddi anlamda değişim ve dönüşüm yapılması gerektiğini söyledi.

Tarım sektöründe yapılması gereken uygulama ve teşvikler ile ilgili konuşan Alaca, Türkiye’nin en çok üzerinde durması gereken hususlardan birinin de tarım olduğunu belirterek, “Türkiye elverişli toprakları ve iklimi ile tarım alanlarında eşsiz bir ülke konumundadır. Fakat bir türlü tarımı geliştirecek bir planlama içerisine giremedik. Ülkemizde ivedi bir şekilde tarımın desteklenmesi gerekiyor. Tarımın gelişmesi bir proje haline getirilmelidir. Bu projeye ise temelden başlanıp öncelikli iş olarak bölge bölge tarım alanlarının analizi noktasından başlanmalıdır. Yapılan analizler ve teşhislerden sonra hangi ürünün hangi bölgede yetiştirilmesi ile ilgili reçete hazırlanmalı, bu reçete ortaya çıktıktan sonra çiftçilerimize alım garantisi verilmelidir. Çiftçilerimiz ürettikleri ürünü karlı bir bedelle satabilmeleri için onlara bütün fırsatları sunmak gerekiyor. Bunların yanı sıra çiftçiye mazot ve gübre desteği sağlanarak maliyetlerinin minimum seviyeye indirilmesi gerekiyor. Çiftçilerimize sağlanacak bu destekler ile birlikte girdi maliyetleri ekstra bir külfet oluşturmayacak ve üretim noktasında daha verimli bir Türkiye göreceğiz” dedi.

“Dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız"

Türkiye’nin tarım politikasında ’katma değerli tarım ürünleri’ üretimi noktasında ısrarcı olması gerektiğinin altını çizen Alaca, “Türkiye’de üretilebilecek birçok ürün olması, ülkemizin en önemli özelliklerinden birisidir. Fakat asıl amacımız yüksek tarım ürünleri üretip, bunların ihracatını sağlayıp dışa bağımlılığı azaltmak olması gerekiyor. Katma değerli ürün üretmek için atılacak adımlar noktasında elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Akabinde ithalat noktasında da belli vergilendirme düzenlemeleri getirilmesi, istikrar açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

“Gübre fiyatları tarımı tehdit ediyor"

Gübrede yaşanan hammadde krizi ve artan fiyat artışlarının tarımı ciddi anlamda tehdit ettiğini savunan Alaca, “Gübrenin hammaddesi olan amonyak üretiminde kullanılan doğalgazdaki aşırı fiyat artışı, amonyak üretiminde sıkıntıya neden oldu. Türkiye, amonyak ve gübre hammaddelerinin yüzde 95’ini ithal ediyor. Dünyada yaşanan doğalgaz ve buna bağlı amonyak krizi, ayrıca dövizdeki artışa bağlı olarak gübreye peş peşe zam gelmesine neden oldu. Doğalgaz maliyetindeki yüksek artış amonyak tesislerinin kapanmasına veya üretimin azalmasına yol açıyor. Amonyak üretiminin azalması ise gübre üretiminin azalmasına ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Gübrenin azalması ve fiyatın aşırı yükselmesi tarım ve gıdanın geleceğini tehdit ediyor. Bu durumun önüne geçilmesi için de hızlı bir şekilde çalışma başlatılması gerekiyor” diye konuştu.