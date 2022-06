AKYÜREK BALTA: “HEDEFİMİZ, 29 EKİM'DE 29 FABRİKANIN TEMELİNİ ATMAK"

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet toplantısında, bölgede inşaatlara yakın zamanda başlamayı planladıklarını belirterek, “Hedefimiz, 29 Ekim'de 29 fabrikamızın temelini atmak” dedi.

TÜİOSB Müteşebbis Heyet toplantısı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında TÜİOSB şantiye binasında gerçekleştirildi. Mersin’de göreve başladığı ilk günden buyana kent genelinde düzenlenen toplantılara katıldığını belirten Vali Pehlivan, “Sahada olmak verimliliği her zaman artırır. Dün de iş insanlarımızla toplantıdaydık ve orada da ifade ettim. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir idareci olarak toplumumuzun geleceği için ekonominin ve bununla beraber istihdamın ne kadar önemli olduğunu biliyor, yatırıma, üretime ve istihdama yönelik adımlardan her zaman heyecan duyuyorum. Mersin’de de bunun gerçekten altyapısı var ve bu konuda önemli adımlar atılmış. TÜİOSB de atılan bu önemli adımlardan birisi” diye konuştu.

TÜİOSB’nin güzel yatırımlara vesile olacağına inandığını belirten Vali Pehlivan, “Bu tür toplantılarda bilgi alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunacağız. Mümkün olan en kısa sürede somut adımların atılarak zaman içerisinde TÜİOSB’nin daha da gelişmesi noktasında da devletimiz adına gerekli katkıyı tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.



"Tüm Türkiye’ye örnek bir projeyi hayata geçirdik”

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da toplantıda, TÜİOSB’de yürütülen altyapı inşaat çalışmaları, fabrika inşaat projeleri ve hedeflerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. TÜİOSB olarak Türkiye’nin bereketli topraklarının bulunduğu Çukurova’da ihracata dayalı rol model olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Akyürek Balta, “Tarımın sanayileşmesi, ülkemizin kalkınması, çocuklarımızın geleceği ve sağlıklı gıdanın tüm dünya için bir gereklilik olduğu anlayışından hareketle Çukurovalı genç iş insanları olarak TÜİOSB’yi kurarak bölgemizde böyle örnek bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜİOSB’nin, Türkiye’nin ilk ihracatçı dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan, Endüstri 4.0 hedefiyle çevreye ve insana saygıyı esas alan yeni nesil sanayi üssü olduğunu vurgulayan Akyürek Balta, “TÜİOSB’de; Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı dijital tarım ve gıda ekosistemini kuruyoruz. Bu ekosistemin en önemli çıktısı olan ve yüksek kaliteyi ifade eden DigiGreenFoodValley sertifikasıyla ürünlerimizi ihraç ederek ülkemize katma değer sağlayacak ve yatırımlarımızı yeni nesil OSB’mizde büyüteceğiz. Hedefimiz, 300 milyon dolarlık yatırımla 10 bin nitelikli istihdam ve 250 milyon dolarlık ihracat yapmak. Tarladan gelen ürün kendi test laboratuvarlarımızdan geçtikten sonra dijital altyapısı olan fabrikalarımızda işlenerek pakete girene kadar olan tüm süreçlerinin dijital yolculuğunun QR koda işlendiği bir sertifika sistemi oluşturuyoruz. Bu sertifika sayesinde her bir yatırımcımızın güçlü olduğu ürünlerle güçlü olduğu pazarları ortak lojistik merkezimiz sayesinde bir platformda bir araya getirerek ihracattaki payımızı çok daha artıracağız” diye konuştu.



“Cumhuriyet Bayramında çifte bayram yaşatmayı hedefliyoruz”

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'nin hafriyat çalışmalarının ilgili yönetmeliklere uygun ve yüzde 98 sıkıştırma sağlanarak en üst standartlarda uygulandığı bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Kazı ve kontrollü dolgu imalatlarımız, projelerine uygun olarak gerçekleşiyor. 2021 yılı başında yapılan ihale ile başlayan hafriyat çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. TÜİOSB’nin güçlü temeller üzerinde yükselmesi için toplam 300 hektarlık alanın birinci fazı olan 115 hektarlık alanda 70 sanayi parselinin, arazi düzenleme ve yol çalışmalarının sonuna geldik. İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve enerji altyapısını eksiksiz olarak hazırladığımız 'Türkiye’nin Yeni Nesil Sanayi Üssü'nde dijital altyapılı, Endüstri 4.0 felsefesiyle sürdürülebilirlik hedeflerine uygun fabrikaların inşaatlarına yakın zamanda başlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, 29 Ekim'de 29 fabrikamızın temelini atmak.”

Akyürek Balta, TÜİOSB'de dünyada ve Türkiye’de belirlenen yeşil dönüşüm stratejileri paralelinde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.

Toplantının ardından Vali Pehlivan, Akyürek Balta ve heyet üyeleri, altyapı çalışmalarında sona yaklaşılan TÜİOSB inşaat alanında incelemelerde bulundular.