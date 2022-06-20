AKMİB’İN İLK 5 AYLIK İHRACATI 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artış sağlayarak 701 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yılın ilk 5 ayındaki ihracat tutarının ise 3 milyar doları aştığını açıkladı.

Küresel enflasyonun yüksek seyrettiği, ham maddelerde yaşanan fiyat dalgalanmalarından dolayı ihracatçıların işletme sermayelerinde ciddi azalışlar olduğunu kaydeden Başkan Saadettin Çağan, böyle bir dönemde Merkez Bankası’nın TL reeskont kredisi kullanacak ihracatçıların yükümlülüklerini artırmasının bazı sektörlerde kısa vadede belki geçici çözümler getirebileceğini ancak ülke olarak ihracatın ve ihracatçının önünün açılması için kalıcı çözümler üretilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Sektörümüzün reeskont kredilerinden faydalanması güçleşecek”

Reeskont kredisinde faizin düşürülmesi ve vadenin uzamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ancak döviz bozdurma ve döviz satın almama taahhütlerinin ağırlaştırılmasının kimya sektörü gibi ithalata bağımlılığı yüksek sektörlerde bir dizi sıkıntıyı da beraberinde getireceğini kaydeden Başkan Çağan, “Bu hamle, ağırlıklı olarak TL maliyeti olan ya da ithal ham madde ihtiyacı çok fazla olmayan sektörlerin kredi kullanımında fayda sağlayacak. Ancak kimya sektörümüz gibi ham madde ağırlığı ithal olan sektörlerin bu krediden faydalanması şu anki koşullarda güçleşecektir. Merkez Bankası’nın kararını gözden geçirip bu enstrümanında alanı genişletmesinin veya sektörel bazda çalışılmasının ülke ihracatı açısından faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

“Güney Afrika, Mısır ve Singapur’da rekor düzeyde artışlar sağladık”

Türkiye geneli sektör ihracatı ve bölge ihracatının performansını detaylı şekilde değerlendiren Başkan Çağan, AKMİB olarak yılın beşinci ayında 2,79 milyar dolar düzeyinde oluşan sektör ihracatına yüzde 22,7 oranında destek verdiklerini aktardı. Afrika ve Asya pazarlarında önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Başkan Çağan, “Mayıs ayında en fazla ihracatı yüzde 651,2 artış ve 197,2 milyon dolar değer ile Güney Afrika pazarında gerçekleştirdik. Bu pazarı sırasıyla yüzde 304,9 artış ve 528 milyon dolar değer ile Mısır ile yüzde 97 bin 277 artış ve 50,2 milyon dolar değer ile Singapur takip etti. Yanı sıra Togo, Belçika ve Romanya’ya yönelik ihracatımızda da rekor düzeyde artışlara imza attık” diye konuştu.

“Bölge ihracatımızın yüzde 91,9’unu üç ürün grubu oluşturdu”

AKMİB’in mayıs ayında 712 bin 683 ton ürünü küresel pazarlarda değerlendirdiğini ve bölge ihracatının yüzde 91,9’unun üç ürün grubundan oluştuğunu belirten Başkan Çağan şunları söyledi:

“Mayıs ayında yüzde 19,7 artışla 476,1 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştığımız mineral yakıtlar ve mineral yağlar Birliğimizin dış satımından yüzde 74,8 pay aldı. Yüzde 73,5 artış ve 77,2 milyon dolarlık ihracat tutarıyla plastikler ve mamullerinin bölge ihracatımızdaki payı yüzde 12,1 oranında gerçekleşti. Yüzde 33,4 artış ve 32 milyon dolar değere ulaştığımız anorganik kimyasallar, bu dönemde Birlik ihracatımızın yüzde 5’ini oluşturdu.”

Başkan Çağan, AKMİB’in 2022 yılı Ocak-Mayıs arasındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 oranında artarak 3 milyar 77 milyon dolar düzeyine ulaştığını da sözlerine ekledi.