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AKMİB’DEN REKOR İHRACAT

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,7 artış sağlayıp 391,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı.

EKONOMİ 14.03.2022, 10:07 14.03.2022, 10:32
AKMİB’DEN REKOR İHRACAT

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,7 artış sağlayıp 391,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı.

Dünya genelinde ham madde, navlun ve enerji maliyetlerinin katlanarak arttığı süreçte yakından tedarik eğilimiyle ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çağan, en yüksek ihracat değerlerini Hollanda, Fransa ve Singapur pazarlarında elde ettiklerini belirtti.

"Doğu Akdeniz, Türk kimya endüstrisinin geleceğine yön verecek"

Doğu Akdeniz’in ihracatında kimya sektörünün lokomotif güç olduğunun altını çizen Başkan Saadettin Çağan, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu’nun kimya sektöründeki stratejilerini şekillendirirken bu bölgeye odaklandığını, Adana’da projelendirilen petrokimya tesisleri, rafineri, Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB ve Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin yakın gelecekte ülke ekonomisine kazandırılmasıyla AKMİB’in ihracat performansını çok daha yukarılara taşıyacağını vurguladı.

Adana’dan Hatay’a uzanan kıyı kesiminde belirlenen 80 bin dekardan fazla sanayi alanında kimya endüstrisinin geleceğine yön verecek yatırımların konumlandırıldığını ifade eden Başkan Çağan, “Bölgemizde hayata geçirilen projeler bir kümelenme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ürün entegrasyonu, kamu hizmeti entegrasyonu, lojistik ulaşım entegrasyonu, çevre koruma entegrasyonu ve yönetim ilkelerini gözeterek uzmanlık, merkezi yatırım, kaynak yoğunlaştırma ve fayda oluşturulması gibi değerler üreten kümelenme modeli sayesinde yüksek katma değerli ürün üretecek tesis yatırımlarında yüzde 8-10 düzeyinde maliyet avantajı sağlanabilmektedir. Kümelenme modelinin getirdiği avantajlarla kimya sektöründe cazibe merkezine dönüşen bölgemiz, ithalatı ikame etmede ve ihracatı artırmada kilit roller üstlenecektir” dedi.

"Bölge ihracatımızın yüzde 86’sı üç ürün grubunda kümelendi"

Ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Türk kimya endüstrisinin şubat ayındaki 2,4 milyar dolarlık ihracatına AKMİB olarak yüzde 16,3 oranında destek verdiklerini kaydeden Başkan Çağan, şunları söyledi: “Yılın ikinci ayında 555 bin ton ürünü uluslararası piyasada değerlendiren Birliğimiz, en çok mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihraç etti. Bu üç ürün grubu bölge ihracatımızın yüzde 86’sını oluşturdu. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 130 artışla 236 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde yüzde 63 artışla 68,5 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda yüzde 53 artışla 31,8 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettik.”

"Singapur pazarında bin 400 kattan fazla artış sağladık"

AKMİB’in şubat ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, özellikle Singapur pazarında büyük bir atılım içinde olduklarını ve bin 400 kattan fazla rekor artış yakaladıklarını vurguladı. Başkan Çağan, “Şubat ayında en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Fransa ve Singapur pazarlarında ulaştık. Hollanda’ya yüzde 55,1 artışla 59,4 milyon dolarlık, Fransa’ya yüzde 3 bin 181 artışla 52,1 milyon dolarlık, Singapur’a yüzde 143 bin 899 artışla 50,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerin yanı sıra Birleşik Devletler, İspanya, KKTC ve İtalya pazarlarında da etkinliğimizi artırdık” diye konuştu.

"Kredi destek paketlerindeki limitler artırılmalı"

Tedarik zincirlerindeki bozulmaların yanı sıra enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın küresel sorun haline geldiğini, bu zorlu süreçte ihracatçı firmaların en büyük sıkıntıyı finansmana erişimde yaşadığını aktaran Başkan Çağan, Kredi Garanti Fonu (KGF), Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE A.Ş.) üzerinden ihracatçının desteklenmesinin çok önemli adımlar olduğunu ancak KGF desteklerinden ihracatçıların beklediğini bulamadığını, artan girdi maliyetlerinden dolayı kredi destek paketlerindeki limitlerin de mutlaka artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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