AKMİB’DEN EYLÜLDE YÜZDE 86 ARTIŞLA 351 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 351 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eylülde Hollanda, Güney Afrika ve Suudi Arabistan pazarlarında 133 kata varan oranlarda ihracat artışları elde ettiklerini vurgulayan Başkan Saadettin Çağan, bölge ihracatının yüzde 86,5’inin mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ürün gruplarında kümelendiğini kaydetti.

"Doğu Akdeniz kimyada oyun kurucu aktör olacak"

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Türk kimya endüstrisinin geleceğine yön verecek büyük ölçekli yatırımlardan ilki olan polipropilen üretim tesisinin temellerinin 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende atıldığını anımsatan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “Ceyhan Endüstri İhtisas Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek 450 bin ton üretim kapasiteli Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, yıllık 250 milyon dolarlık ham madde ithalatını ikame ederken, başta kimya, otomotiv, tekstil ve plastik olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabetçiliğini de güçlendirecek. Çünkü plastik sanayinde kritik bir madde olan polipropilen, tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne hemen her alanda kullanıyor” dedi.

Başkan Çağan, Adana’da 2025 yılında devreye alınacak polipropilen üretim tesisinin yanı sıra rafineri, saf tereftalik asit (PTA) ve mono etilen glikol (MEG) üretecek petrokimya tesisleri, Hatay’da karbon siyahı yatırımı ve Kayseri’de poliol üretim tesisinin hayata geçirilmesiyle Doğu Akdeniz’in kimya endüstrisindeki küresel dinamiklerinin Türkiye lehine değiştireceğini vurguladı.

Pandemi sürecinin ardından Türkiye’nin güvenilir tedarikçi kimliği ile öne çıktığını ve mal tedarikinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın yöneldiği ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çağan, çevreye duyarlı üretim alt yapısının iyi kurgulanması halinde Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde tüm sektörlerde ciddi kazanımlar elde edileceğini belirtti.

Hollanda pazarında rekor ihracat performansı

AKMİB’in eylül ayı ihracat performansını değerlendiren Başkan Çağan, “Eylül’de 573 bin 891 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendiren Birliğimiz, ülkemize 351 milyon dolar döviz kazandırdı. Bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarının başında yüzde 130’luk artış ve 222,7 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar geldi. Bunun ardından yüzde 65 artış ve 53,7 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri ikinci, yüzde 27 artış ve 27,4 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı. Eylül ayı bölge ihracatımızda mineral yakıtlar ve yağlar yüzde 63,4, plastikler ve mamulleri yüzde 15,3 ile anorganik kimyasallar yüzde 7,8 oranında pay aldı. İhracat ana pazarları Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden oluşan AKMİB’in eylül ayı performansını ülkelere göre ele alan Başkan Çağan, "Bu ayda en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 133 kat artış ve 61,1 milyon dolar değer ile Hollanda, 94 kat artış ve 37,4 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti, 11 kat artış ve 33,4 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan ilk üç sırayı oluşturdu. Romanya, Lübnan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarlarında da dikkat çekici artışlar elde ettik" diye konuştu.