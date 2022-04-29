AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’DEN BAYRAM ÖNCESİ GIDA KOLİSİ DESTEĞİ

Şirket, Ramazan Bayramı arifesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşa edildiği bölgedeki ailelere bin 400 adet gıda kolisi dağıttı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramını kutladı. Şirket olarak sosyal sorumluluğa büyük bir önem verdiklerini belirten Zoteeva, “Projemiz, Mersin ilinde altyapının gelişmesine, otel ve restoran işletmeciliğinin büyümesine, konut inşaat hızının artmasına ve diğer alanlardaki gelişmelere önemli katkı sağlamaktadır. Burada yaşayan halkın yaşamında aktif rol alıyoruz ve bir dizi sosyal girişimi hayata geçiriyoruz. Bu yıl bayram vesilesiyle verdiğimiz destek, sadece nükleer santral sahasının bulunduğu Gülnar ilçesiyle sınırlı kalmayıp komşu Silifke ve Aydıncık ilçelerini de kapsıyor” dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da “Ramazan, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin mübarek Ramazan ayında bölge sakinlerini desteklemesinden çok memnunuz. Şirketle yaptığımız iş birliği sayesinde her yıl Gülnar sakinlerinin bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ilçe sakinlerine sahip çıkmasından memnunuz. Ramazan Bayramı arifesinde gıda kolilerinin önemli bir destek sağlayacağından eminim.”

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da “İlçe sakinlerine gıda kolilerinin dağıtılması sadece sosyal sorumluluk değil, geleneksel değerlerimiz olan merhamet ve yakınlarımıza değer vermenin de göstergesidir. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin bölgenin sosyal yaşamında aktif olarak yer alması ve Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlarımıza destek olması bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Gıda kolilerinin bölge sakinlerine ulaştırılması işlemini Gülnar, Aydıncık ve Silifke belediyelerinin organize ettiği bildirildi.