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AKKUYU NÜKLEER A.Ş'DEN AÇIKLAMA : '' İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR ''

Akkuyu Nükleer A.Ş., sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasının kendileri için bir öncelik olduğunu vurgulayarak, projede yer alan tüm müteahhit ve taşeron firmalar için de temel gerekliliklerden biri olduğunu bildirdi.

EKONOMİ 15.11.2021, 10:16 15.11.2021, 11:07
AKKUYU NÜKLEER A.Ş'DEN AÇIKLAMA : '' İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR ''

Akkuyu Nükleer A.Ş., sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasının kendileri için bir öncelik olduğunu vurgulayarak, projede yer alan tüm müteahhit ve taşeron firmalar için de temel gerekliliklerden biri olduğunu bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesindeki çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerine uyulması hakkında sosyal ağlar ve medyada yer alan haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Akkuyu Nükleer A.Ş. için sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasının bir öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, projede yer alan tüm müteahhit ve taşeron firmalar için de temel gerekliliklerden biri olduğu ifade edilerek, "Akkuyu Nükleer A.Ş., şantiyede güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını, işçi ücretlerinin ödenmesi konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini ve işçi haklarının gözetilip gözetilmediğini sürekli olarak denetlemektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş., düzenli olarak hem bu konulara ilişkin talimatların uygulanmasını hem de ihlallerin giderilmesini sağlar. Taşeron firmaların kusur ve ihlalleri durumunda ise bu firmalara ihlallerin giderilmesi gerektiğine dair resmi bildirim gönderir" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, iş güvenliğinin sağlanmasından işverenin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "İş güvenliği kurallarının ihlal edilmesinin sorumluluğu, doğrudan ilgili kuruluşlarda güvenli iş performansının izlenmesinden sorumlu olarak atanan kişilere aittir. Kaza olması halinde, Akkuyu Nükleer A.Ş., durumu detaylıca araştıran özel komisyonlar oluşturur. Soruşturma sonuçlarına bağlı olarak, kazaya neden olan durumlardan sorumlu kişiler hakkında gerekli tüm yasal işlemler yapılır. Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi, tüm bu konularda Türkiye Cumhuriyeti’nin yerel ve merkezi otoriteleri ile iletişim halindedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili makamları, Akkuyu NGS şantiyesinde işçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygunluk açısından düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Bu yılın son döneminde, bu tür 3 kontrol gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Sosyal medyadaki iddialar gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada, Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları arasında yaşanan ve güvenlik personelinin müdahale ettiği tartışmayı gösteren, sosyal ağlarda ve medya organlarında yayılan videonun de gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Bu olay, 11 Kasım’da Akkuyu NGS sahasının dışında, kontrol noktası yakınında meydana gelmiştir. Tartışmanın maaş ödemeleri veya çalışanların çalışma koşulları ile ilgisi yoktur. Söz konusu tartışma, vardiya sonunda taşeron firma çalışanları arasında çıkmıştır. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin güvenlik görevlileri, olaya anında müdahale edip tartışan tarafları ayırmış ve Akkuyu NGS şantiyesinde geçiş kontrol sistemine ve kamu düzenine uyulmasını sağlamışlardır. Akkuyu Nükleer A.Ş., bu tür durumların tekrarlanmaması için müteahhit ve taşeron firmalarla iletişim halindedir. Gerek şantiye içinde gerekse şantiye dışında iş disiplinine uyulması ve bu tür olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği konusunda sorumlulara tebligatlar gönderilmiştir. Çatışmanın sorumlularının bilgileri, soruşturma için kolluk kuvvetlerine iletilmiştir."

Akkuyu NGS inşaatının güvenlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Şantiyedeki inşaat ve kurulum çalışmaları, iş malzemeleri, sistemleri ve bileşenlerinin denetim ve kontrolü, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve Fransız şirketi Assystem dahil olmak üzere, uzman devlet kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetim faaliyetleri, büyük endüstriyel tesislerin inşasında standart uygulamanın bir parçasıdır. Bu faaliyetler, güvenlik kültürü ilkelerine uygunluğun izlenmesinin yanı sıra, kullanılan malzeme ve ekipmanların kalite kontrolü ile ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartların gerekliliklerine uygunluğunu içerir" denildi.

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