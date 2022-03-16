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AKKUYU NGS'NİN 1’İNCİ ÜNİTESİNE AİT TURBO JENERATÖRÜ SAHAYA ULAŞTI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1’inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali’ne teslim edildi.

EKONOMİ 16.03.2022, 13:51
AKKUYU NGS'NİN 1’İNCİ ÜNİTESİNE AİT TURBO JENERATÖRÜ SAHAYA ULAŞTI

Toplam ağırlığı bin tonun üzerinde olan ekipmanlar arasındaki en büyük parça, 430 tonun üzerindeki ağırlığı ve 12 metrelik boyu ile turbo jeneratör statoru oldu. Turbo jeneratörü ile birlikte teslim edilen diğer ekipmanlardan turbojeneratör rotoru 260 ton, düşük basınç silindir gövdesi tabanı 240 ton, düşük basınç silindir gövdesi üstü ise 147 ton.
Ağır ekipmanların gemiden indirilmesi için bin 250 ton ağırlık kaldırma kapasiteli Zoomlion ZCC 12500 paletli vinç kullanıldı. Türbin tesisinin ekipmanları vinç yardımıyla indirildikten sonra motorlu modüler taşıyıcılar ile özel yük platformlarına aktarıldı ve buradan da Akkuyu NGS inşaat sahasındaki geçici depolama alanına taşındı. Ekipmanların gemiden indirip taşınma işlemi 7 gün sürdü.
Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Turbo jeneratörün statoru, bir nükleer santralin en ağır ekipmanıdır. Bu nedenle nakliye şartları da kendine hastır. Yakın gelecekte, başka bir düşük basınçlı silindir gövdesinin ve ses izolasyonunu sağlayan türbin kasasının da gelmesini bekliyoruz. Bu yıl, ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz.”
Akkuyu NGS sahasına ulaşan turbo jeneratör, rotor ve stator olmak üzere iki ana parçadan oluşuyor. 12 metre uzunluğunda çelik üç boyutlu silindirik bir yapı olan sabit statorun içinde güçlü bir mekanik enerji depolayıcısı olan bir rotor dönüyor. Bu ekipmanlar mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlıyor.
Akkuyu NGS'nin buhar türbininin tasarımı bir kombine yüksek ve orta basınç silindiri (YOBS) ve iki düşük basınç silindiri olmak üzere üç modülden oluşuyor. Her modül, içine buharın verildiği kanatlı bir silindirile donatılıyor. Buhar, YOBS'den geçerek türbini döndürüyor ve böylelikle elektrik üretilmiş oluyor.
Ekipmanın kabul işlemleri sırasında, Nükleer Düzenleme Kurumu uzmanları ile Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ekipman tedarikçiliği görevini üstlenen AAEM Limited Şirketi temsilcileri de hazır bulundu. En yüksek kalite standartlarına göre yapılan denetimin ardından, türbin tesisinin ekipmanları deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim ediliyor. Ekipman kurulum çalışmaları için teslim edilmeden önce, nakliye sonrası sağlamlığını doğrulamak için de özel bir komisyon tarafından giriş kontrolü yapılıyor. Ardından tasarımın ve beraberindeki belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığını ve kalitesini kontrol eden görsel, ölçüm ve diğer kontrol türleri gerçekleştiriliyor.

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