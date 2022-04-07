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AKİB’İN İHRACATI İLK ÇEYREKTE 4.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 4 milyar 720 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EKONOMİ 07.04.2022, 11:10
AKİB’İN İHRACATI İLK ÇEYREKTE 4.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Ocak-Mart döneminde Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden Akdenizli ihracatçıların Singapur, Suudi Arabistan ve Hollanda pazarlarında 31 katı aşan oranlarda dış satım rekorları kırdığını belirtti.
AKİB ihracat ailesinin mart ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 809 milyon dolarlık ihracatla beraber bölge ihracatının Cumhuriyet tarihinde en yüksek ilk çeyrek performansına eriştiğini vurgulayan Başkan Nejdat Sin, “Küresel arenada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın çok boyutlu etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği, emtia fiyatlarındaki artışın devam ettiği, enerji tüketim maliyetlerinin yükseldiği, belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde ülkemiz ve bölgemiz bir kez daha güvenilir üretim ve tedarik merkezi olduğunu teyit etmiştir. Önemli başarılara imza atan ve sayısı 22 bine dayanan AKİB ihracat ailesinin her birini ayrı ayrı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Romanya ile transit geçiş kotalarının serbestleştirilmesini en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne yönelik dış satımda önemli bir kazanım olarak değerlendiren Başkan Sin, “AKİB olarak 2022 yılı için belirlediğimiz hedef olan 20 milyar dolar ihracata ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülke ihracatımıza verdiğimiz güçlü desteği artırarak devam ettirebilmek için çiftçilerimizin ve sanayicilerimizin emeğini uluslararası pazarlarda en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz” diye konuştu.

"Avrupa, Orta Doğu, Afrika pazarlarında etkinliğimizi artırdık"
Türkiye’nin Ocak-Mart dönemindeki toplam 60,28 milyar dolarlık ihracatına AKİB olarak yüzde 8,6 oranında destek verdiklerine dikkati çeken Başkan Sin, “Birliğimizin ilk çeyrek performansını ülkelere göre değerlendirdiğimizde Avrupa, Orta Doğu, Afrika pazarlarında etkinliğimizi artırdığımızı, Güney Doğu Asya’da ise yeni pazarlarda ciddi kazanımlar elde ettiğimizi görüyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Hollanda yüzde 291 artış ve 512 milyon dolar değer ile birinci, Irak yüzde 50 artış ve 368,7 milyon dolar değer ile ikinci, Almanya yüzde 37 artış ve 207,2 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız ülkeler sıralamasında yüzde 3 bin 137 artış ve 109,3 milyon dolar değer ile Singapur birinci oldu. Bu ülkeyi yüzde 447 artış ve 58 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan, yüzde 291 artış ve 512 milyon dolar değer ile Hollanda takip etti. Birleşik Devletler, Fransa, KKTC, Libya, Irak, İspanya ve Fas önemli ihracat artışları yakaladığımız diğer pazarları oluşturdu” ifadelerini kullandı.

En yüksek ihracat artışları hayvansal gıda, kimya, hububat ve bakliyatta
AKİB olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde 8 Birliğin tamamında ihracat artışları yakaladıklarını, dış satım artışlarında en güçlü performansı su ürünleri ve hayvansal mamuller, kimya ile hububat ve bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini kaydeden Başkan Sin, şunları söyledi:
“En fazla ihracatı yüzde 100 artış ve 1,54 milyar dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 28 artış ve 1,12 milyar dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 46 artış ve 532,5 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine yılın ilk çeyreğinde Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 16 artırarak 431,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 32 artışla 381,7 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 10 artışla 301,7 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 103 artışla 166,2 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 13 artışla 86 milyon dolarlık ihracata imza attılar.”

Kaynak: İHA
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