AKİB’DEN EKİM AYINDA 1,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Ekim ayında 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, son 12 aylık dış satım performansının ise 15,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Başkan Nejdat Sin, “2021 yılı Ocak-Ekim ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış sağlayarak 12,91 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Yükseliş ivmesini sürdüren Birliklerimiz ilk 10 ayda 2020 yılının tamamından 700 milyon dolar daha fazla ihracat gerçekleştirdi” dedi.

AKİB’in dünya genelinde ham madde ve navlun fiyatlarının katlanarak yükseldiği, konteyner krizinin yaşandığı Ocak-Ekim döneminde artan maliyet yüküne rağmen üretebilme kabiliyetini ve tedarikçi gücünü koruduğunu ve ihracatını her ay yeni rekorlar kırarak artırdığını kaydeden Koordinatör Başkan Nejdat Sin, “AKİB, en yüksek ihracat değerlerine kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ulaştı. Bölge ihracatımızda en yüksek oransal artışları ise su ürünleri ve hayvansal mamuller, demir ve demir dışı metaller ve kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinde elde ettik.” diye konuştu.

"8 birliğimizin 7’sinde ihracatımızı artırdık"

AKİB’in son 10 aylık ihracatını birliklere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:

“Ocak-Ekim ayları arasında 8 birliğimizin 7’si ihracatını artırdı. Bu dönemde yüzde 59 artışla 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 65 artış ve 3,6 milyar dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 31 artış ve 1,3 milyar dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada takip etti. Yine Ocak-Ekim döneminde Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 11 artışla 1,03 milyar dolarlık ihracata imza attı. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 55 artışla 1,02 milyar dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 28 artışla 935,5 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 74 artışla 402,5 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise yüzde 9 azalışla 286,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”

En önemli pazarlar Irak, Hollanda ve İspanya

AKİB’in ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden oluştuğunu kaydeden Başkan Sin, Ocak-Ekim döneminde en fazla dış satıma Irak, Hollanda ve İspanya’da ulaştıklarını, ihracat hacminde en güçlü artışları Güney Afrika, Yunanistan ve Nijerya’da elde ettiklerini vurguladı. Başkan Sin, “Son 10 aylık ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde yüzde 9 artış ve 901,3 milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde 77 artış ve 900,2 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 79 artış ve 661 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada yer aldı. Yine bu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerde ise yüzde 204 artış ve 216,9 milyon dolar değer ile Güney Afrika, yüzde 137 artış ve 199,1 milyon dolar değer ile Yunanistan, yüzde 135 artış ve 272,1 milyon dolar değer ile Nijerya ilk üçü oluşturdu. Lübnan, Belçika, Birleşik Devletler, Romanya, Birleşik Krallık ve İsrail pazarlarında dikkat çeken artışlar elde ettik” diye konuştu.