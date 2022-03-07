Son Dakika

AKİB İHRACAT ARTIŞINDA YİNE ZİRVEDE

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, şubat ayında yüzde 50 artışla 1.49 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EKONOMİ 07.03.2022, 11:42
AKİB İHRACAT ARTIŞINDA YİNE ZİRVEDE

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50 artışla 1,49 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da başarı hikâyelerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Sin, “Ocakta olduğu gibi şubat ayında da Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden Birlik olduk. En fazla ihracat değerlerine Irak, Hollanda ve Fransa pazarlarına ulaşırken Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında 18 kata varan oranlarda artışlar yakaladık” dedi.
Türkiye ile güçlü ticari ilişkileri bulunan Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın AKİB bölgesindeki ihracatçıları da yakından ilgilendirdiğini kaydeden Başkan Nejdat Sin, gelişmeleri kaygıyla izlediklerini, gerilimin etkilerinin en aza indirgenmesi için devlet kurumları ve ilgili kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Karadeniz havzasını istikrarsızlığa sürükleyen gerilimin en kısa sürede sona ermesini temenni eden Başkan Sin, “İhracatçılarımızın ödemelerinin temini ve nakliyecilerimizin alternatif güzergâhları kullanarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon halinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DİEK) ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz“ diye konuştu.

"Alacaklarımız yüzde 40’ı aşkın oranda eridi"
AKİB’in geçen yılki 16,32 milyar dolarlık ihracatında Rusya’nın 705 milyon dolar değer ile 4’üncü, Ukrayna’nın ise 242 milyon dolar değer ile 20’nci sırada yer aldığını kaydeden Başkan Sin, şunları söyledi: “Hem Rusya, hem de Ukrayna, Birliğimizin ana ihracat pazarları arasında bulunuyor. Bu ülkelerle ticaretimizi daha çok milli para birimleriyle ve ileriye yönelik ödeme şeklinde yapıyoruz. Çatışma ortamının ortaya çıkmasıyla her iki ülkeden para akışı neredeyse durma noktasına gelirken para biriminde yaşanan ciddi değer kayıplarından dolayı da alacaklarımızda yüzde 40’ı aşkın erime oldu. Savaşın devam etmesi halinde kayıplarımızın daha da artmasından endişeliyiz. İhracatçı firmalarımızın Ukrayna ve Rusya pazarlarındaki zararlarının önlenmesine yönelik hükümetimizden destek bekliyoruz.”

"Finansmana erişimde atılan adımlar motivasyonumuzu yükseltiyor"
Tedarik zincirlerindeki bozulmalar yanı sıra enerji ve temel emtia fiyatlarındaki artışın küresel sorun haline geldiğini, bu olumsuz gelişmeler karşısında Türk ihracatçısının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü korumaya yönelik atılan adımların ihracatçının motivasyonunu yükselttiğini kaydeden Başkan Sin, “İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin 22 milyar liralık kredi hacmi yaratılması hedefiyle ilk destek paketini devreye alması ve toplam 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına destek başvurularının açılması, ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminde önemli ölçüde rahatlama sağlayacaktır. Tüm bunların yanında ihracata dönük yeni yatırımlar için Merkez Bankası kaynaklı orta ve uzun vadeli reeskont kredilerinin artırılmasına yönelik taleplerimizin de yakın zamanda sonuçlandırılmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

"En çok ihracatı kimya, demir ve demir dışı ile hububat ve bakliyatta yaptık"
Bölge ihracatında 8 ana birliğin tamamının yılın ikinci ayında ihracatını artırma başarısı gösterdiğini ifade eden Başkan Sin, şunları söyledi:
“AKİB olarak şubat ayında en fazla ihracatı yüzde 84 artış ve 440,5 milyon dolar değer ile kimyada gerçekleştirdik. Demir ve demir dışı metallerde yüzde 38 artışla 374 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yüzde 72 artışla 186,6 milyon dolar değere ulaştık. Yine bu ayda yaş meyve sebzede yüzde 22 artışla 146,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. Tekstil ve ham maddelerinde yüzde 35 artışla 117,8 milyon dolarlık, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde yüzde 16 artışla 97,7 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 136 artışla 54,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 16 artışla 27,3 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettik.”

"En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Hollanda ve Fransa"
AKİB’in şubat ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, “Bu ayda en fazla ihracatı yüzde 70 artış ve 131,1 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdik. Yüzde 73 artış ve 90,1 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 331 artış ve 72 milyon dolar değer ile Fransa üçüncü sırada yer aldı. Tutar bazında en güçlü ihracat artışlarını Singapur, Fransa ve Lübnan pazarlarında elde ettik. Singapur’a yüzde bin 874 artışla 52,8 milyon dolarlık, Lübnan’a yüzde 248 artışla 41 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Birleşik Devletler, KKTC ve Libya pazarlarında da dikkat çekici ihracat performansı sergiledik” dedi.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
16
açık
Namaz Vakti 07 Mart 2022
İmsak 05:39
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:14
Akşam 18:48
Yatsı 20:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir