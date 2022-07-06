AKDENİZ’DEN 6 AYDA 10,22 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1,91 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2022’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış yakalayarak 10,22 milyar dolarlık dış satım değerine ulaştı.

AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, yüksek enflasyon ve düşen büyüme beklentileri başta olmak üzere dünyanın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği süreçte Akdenizli ihracatçıların uluslararası pazarlarda fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Başkan Fuat Tosyalı, “2022 yılının ilk yarısında Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olduk. Ocak-Haziran ayları arasında ülkemizin ihracatına yüzde 9 oranında destek verdik. Pandemi süreciyle başlayan ve halen devam eden küresel tedarik zincirindeki bozulmalar ile arz ve talep dengesizliklerinin ortaya çıkardığı sorunlara rağmen pazar çeşitliliğimizi artıran ve dünya ticaretindeki konumumuzu güçlendiren tüm üyelerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AKİB en fazla Hollanda, Irak ve Güney Afrika’ya ihracat yaptı

Küresel arenada yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmaların başarılı sonuçlarının 2022 yılı ilk yarı raporlarına yansıdığını vurgulayan Başkan Tosyalı, uzak pazarlarda elde ettikleri rekor düzeydeki artışların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Tosyalı, “Birliğimizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ihracatını ülkelere göre değerlendirdiğimizde, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk sırada yüzde 61 artış ve 794,5 milyon dolar değer ile Hollanda yer aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 51 artış ve 723,5 milyon dolar değer ile Irak ikinci, yüzde 941 artış ve 622 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları Singapur, Güney Afrika ve Fransa pazarlarında yakaladık. Singapur yüzde 4 bin 820 artış ve 215,9 milyon dolar değer ile birinci, Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 941 artış ve 622 milyon dolar değer ile ikinci, Fransa yüzde 107 artış ve 221 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.

Birleşik Devletler, Romanya, KKTC, Polonya ve Mısır’ın anlamlı ihracat artışları sağlanan diğer pazarlar olduğunu kaydeden Başkan Tosyalı, AKİB’in, hükümetin Uzak Ülkeler Stratejisi ile Singapur, Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD gibi pazarlarda yakaladığı ihracat artışlarında yeni rekorlara imza atacağına inandığını kaydetti.

En çok ihracat kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta

Yılın ilk yarısında bölge ihracatında en yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta ulaştıklarını kaydeden Başkan Fuat Tosyalı, ihracat hacminde en güçlü artışları kimya, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile hububat ve bakliyat birliklerinde elde ettiklerini aktararak şunları söyledi:

“Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı yüzde 74 artış ve 3,8 milyar dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 26 artış ve 2,48 milyar dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 33 artış ve 965,2 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 22 artırarak 801,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 25 artışla 754,2 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 10 artışla 616,8 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 48 artışla 313,1 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 18 artışla 185,4 milyon dolarlık ihracata imza attı.”

AKİB, ihracat şampiyonları listesinde 115 firma ile temsil edildi

AKİB adına gurur verici bir başka gelişmenin Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021 Araştırması’nın sonuçları olduğunu belirten Başkan Fuat Tosyalı, geçen Haziran ayında açıklanan “ihracat şampiyonları” listesinde AKİB’in 115 firma ile temsil edildiğini belirtti. Başkan Tosyalı, “2020 yılında TİM 1000 listesinde 79 üye ve 11 milyar dolarlık ihracat hacmiyle yer alan AKİB, 2021 yılında 115 üye ve 15,03 milyar dolar ihracat performansıyla yer aldı. Ülkemize 2021 yılında 16,3 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Birliğimiz, ihracat şampiyonları listesinde oluşan toplam 123,3 dolarlık ihracat hacmine yüzde 12,18 oranında destek verdi. Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye genelinde 22 bini aşkın üyesi ile 8 ana sektörde yapılan üretimi dünya genelinde 215 ülke ve serbest bölgede değerlendiren AKİB, 2021 yılında TİM 1000’deki ihracat tutarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 56,5 oranında artış sağladı. Birliğimizin TİM 1000’deki performansını sektörlere göre ele aldığımızda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektöründen 18, çelik sektöründen 16, tekstil ve ham maddeleri sektöründen 12 firma listeye girdi. Bu sektörleri 7 firma ile kimya, 6’şar firma ile yaş meyve sebze ile demir ve demir dışı metaller ve 5 firma ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri izledi. Sıralamaya giren tüm firmalarımızın yöneticileri ve çalışanlarını ülkemizin ekonomisine ve ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.