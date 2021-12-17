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AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ: " AZİZ MİLLETİMİZ HİÇBİR ZAMAN İTİBAR ETMEZ, PRİM VERMEZ"

AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücrete yüzde 50,54 zamla son 50 yılın en yüksek artışının gerçekleştirildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla net en düşük 4 bin 250 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, ülkemizin kalkınması ve güçlü Türkiye'nin yarınları için çalışan emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.

EKONOMİ 17.12.2021, 23:01 17.12.2021, 23:13
AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ YILMAZ: " AZİZ MİLLETİMİZ HİÇBİR ZAMAN İTİBAR ETMEZ, PRİM VERMEZ"
AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücrete yüzde 50,54 zamla son 50 yılın en yüksek artışının gerçekleştirildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla net en düşük 4 bin 250 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, ülkemizin kalkınması ve güçlü Türkiye'nin yarınları için çalışan emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve kamuoyunda ilgiyle karşılanan 2022 asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Chp’Li Belediyelerin Birçoğunda İşçiler Ücretlerini Bile Alamıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra yaptığı “CHP'li Belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak” sözlerine tepki gösteren Milletvekili Yılmaz, ''15 Aralık’ta asgari ücret en az 384 dolar karşılığı 5 bin 376 lira net olmalı’ diye sözüm ona bize akıl veren Kılıçdaroğlu, bir gün sonra bu söylediği sözün arkasında bile durmayarak, ‘CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak’ diyebilmiştir. Kılıçdaroğlu, 1 yıl önce de, 2021 yılı asgari ücret belirlenmesi sürecinde CHP'li belediyelerde bu ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıklamıştı. Bugün bahsettiği o CHP'li belediyelerin birçoğunda işçiler ücretlerini bile alamıyor. Hatta CHP’li Bakırköy Belediyesinde 25 Ekim’den bu yana grev var” dedi.

“Kılıçdaroğlu’na Aziz Milletimiz Hiçbir Zaman İtibar Etmez, Prim Vermez”

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Bakırköy Belediyesinin, Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nu dinlemek bir yana TUİK'in açıkladığı enflasyon oranını bile hiçe sayarak çalışanlara yüzde 0 zam önerdiğini ve 2019 yılından bugüne kadar toplu sözleşme imzalanamadığını anımsattı. CHP'li belediyenin çalışanlarına 2020 için yüzde 3, 2021 için yüzde 5 ve 2022 yılı için yüzde 7 zam önerdiğinin altını çizen Milletvekili Yılmaz, “Bir günü bir gününü tutmayan, sürekli kendi kendini tekzip eden açıklamaları ile partili belediye başkanlarının bile itibar etmediği Sayın Kılıçdaroğlu'na aziz milletimiz hiç bir

zaman itibar etmez, prim vermez” şeklinde konuştu.

“Yüzde 50’Lik Artışla Çalışan Emekçilerimizin Yüzü Güldü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin yeni asgari ücret için yaptığı yüzde 50,54'lük artış ile çalışan emekçilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Yılmaz, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olacağını hatırlattı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin alınmayacağını belirten Milletvekili Yılmaz, şöyle konuştu:

“Hükümetimiz, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyarak asgari ücrette son 50 yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 milyon çalışanımızı ilgilendiren yeni asgari ücret, ülkemizin kalkınması ve güçlü Türkiye'nin yarınları için çalışan emekçilerimize hayırlı olsun. İşçilerimizin, emekçilerimizin, tüm çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak sosyal devlet anlayışı içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

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