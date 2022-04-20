AHKİB’İN İLK ÇEYREK İHRACATI 86 MİLYON DOLAR

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2022 yılının ilk çeyreğinde bölge ihracatının 86 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış sağladıklarını kaydeden Başkan Tekin, Asya, Afrika, Uzak Doğu ve İskandinavya ülkelerinde ihracat hacminde dikkat çeken yükselişlere imza attıklarını belirtti. AHKİB olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarının ilk çeyrek raporlarına yansıdığını vurgulayan Başkan Tekin, 2022 yılı Ocak-Mart ayları arasındaki Birlik ihracatında Hollanda, İspanya, Almanya, Polonya ve Fransa pazarlarının toplam payının yüzde 73 düzeyinde oluştuğunu söyledi.



“Yeni pazarlarda rekor düzeyde ihracat artışları yakaladık”

Başkan Tekin, “AHKİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde yüzde 353 artış ve 20,3 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bölge ihracatında yüzde 24 paya sahip olan Hollanda’yı yüzde 19 pay ve 16 milyon dolar değer ile İspanya, yüzde 13 pay ve 10,8 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Polonya’da yüzde 11 pay ve 5,3 milyon dolar değere, Fransa’da ise yüzde 6 pay ve 2,6 milyon dolar değere ulaşıldı. Bu dönemde ihracat hacminde en yüksek oranlara Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Singapur, Hong Kong, Norveç, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gambiya ve Uganda pazarlarında ulaştık. Bu ülkelerde 342 bin kata varan oranlarda ihracat artışları elde ettik.” dedi.

“Yünlü, ipek ve pamuklu ürünlerde yüzda 700’e yakın yükseliş elde ettik”

AHKİB’in ilk çeyrek ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Tekin, yünlü ev tekstili, yünlü yatak kıyafetleri, yünden makine halıları, ipekten kilimler ve pamuklu yatak kıyafetlerinde elde edilen yüzde 700’e yakın artışların sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Tekin, “2022 yılı Ocak-Mart ayları arasında en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında ilk sırada yüzde 23 artış ve 41,9 milyon dolar değer ile bayan dış giyim yer aldı. Bunu yüzde 20 artış ve 15 milyon dolar değer ile bay dış giyim, yüzde 23 azalış ve 6,9 milyon dolar değer ile suni-sentetik makine halıları takip etti.” diye konuştu.

