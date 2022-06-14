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AHKİB’in ihracatı Mayıs’ta 32 milyon doları aştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 oranında artış sağlayarak 32,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın 5’inci ayında bölge ihracatının yüzde 63’ünün Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında kümelendiğini belirten Başkan Gürkan Tekin, en güçlü ihracat artışlarını Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta elde ettiklerini söyledi.

EKONOMİ 14.06.2022, 12:51
AHKİB’in ihracatı Mayıs’ta 32 milyon doları aştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 oranında artış sağlayarak 32,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın 5’inci ayında bölge ihracatının yüzde 63’ünün Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında kümelendiğini belirten Başkan Gürkan Tekin, en güçlü ihracat artışlarını Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta elde ettiklerini söyledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün katma değerli üretim, istihdam ve ihracat gücüyle Türkiye’nin stratejik öneme sahip sektörleri arasında yer aldığını kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, firmaların dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarını hayata geçirebilmeleri için sürecin uygun finansmanla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sermaye ihtiyacının arttığı süreçte Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) büyüklüğünün yetersiz kaldığını, Eximbank’taki tanımlı limitlerin de artırılması gerektiğini dile getiren Başkan Tekin, “Ham madde, enerji ve navlun fiyatlarının sürekli yükseldiği bir ortamda hazır giyim ve konfeksiyon firmalarımız sermayelerini emtia alımı ve diğer girdilerde kullanıyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarında finansmana erişim ise her geçen ay daha da zorlaşıyor. Oysa temel pazarımız Avrupa Birliği olduğu için önümüzde Avrupa Yeşil Mutabakatı duruyor. Yeşil dönüşüm kriterlerine uyum sağlama konusunda yenilenebilir enerji kaynakları artık çok önemli. Hem dönüşümü sağlayacak hem de enerji maliyetlerini azaltacak güneş enerjisi santralleri yatırımlarının gerçekleştirilmesi için ulaşılabilir teşvikler bekliyoruz” dedi.

“Mısır pazar çeşitliliğine yönelik hedeflerimiz için önemli”

Başkan Tekin, 25 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için Afrika’nın önemli pazarlardan biri olacağını, buranın da ana giriş noktalarından birinin Mısır olduğunu ve bu ülke ile ilişkilerin normalleşme sürecini çok önemsediklerini söyledi. Arap Baharı sürecinde rejim değişikliği yaşanan Mısır’a 9 yıllık aradan sonra geçen Nisan ayında Türkiye’nin büyükelçi atamasının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Haziran ayı başında İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için Şarm El Şeyh kentine gitmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin süratle normalleşmeye başladığını göstermesi açısından çok önemli adımlar olduğunu kaydeden Başkan Tekin, şunları söyledi:

“Afrika’daki 54 ülkenin 39’una ihracat gerçekleştiren sektörümüz, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik bu kıtada yoğunlaşıyor. Fiyat bazlı rekabetten ziyade kalite, teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalı ürün ihracatına dayalı rekabeti esas alan bir yapıya doğru gelişim gösteren sektörümüz için 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfuslu Afrika pazarı büyük önem taşıyor. Libya, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus pazarlarında güçlü olan sektörümüzün, normalleşmenin hızlanması ve ticaret diplomasisinin güçlenmesiyle çok daha ciddi kazanımlar elde edeceğine inanıyorum. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları olarak bizler, uygun şartları kendi lehimize ve Afrikalı insanların yararına değerlendirmek istiyoruz. Afrika pazarına açılan çok önemli bir kapı olan Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecini yakından takip ediyoruz.”

“İhracatımızı 31 katı geçen oranlarda artırdığımız pazarlar oldu”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Mayıs ayı performansını ve aynı döneme dair bölge ihracatını detaylandıran Başkan Tekin, “Mayıs ayında Türkiye geneli sektör ihracatımız yüzde 3 artışla 1,33 milyar dolara, bölge ihracatımız ise yüzde 40,5 artışla 32,6 milyon dolara ulaştı. Bu ayda 3 bin 581 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimizin en fazla dış satım yaptığı ülkeler Hollanda, İspanya ve Almanya oldu. Hollanda’ya 8,2 milyon dolarlık, İspanya’ya 6,7 milyon dolarlık, Almanya’ya 5,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Romanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık pazarlarında yüzde 3 bin 137 oranına varan rekor artışlar sağladık. Söz konusu dönemde ihracat performansımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde ilk sırada yüzde 45 artış ve 15,5 milyon dolar değer ile bayan dış giyim yer aldı. Bunu yüzde 98 artış ve 5,5 milyon dolar değer ile bay dış giyim, yüzde 48 artış ve 4 milyon dolar değer ile pamuklu ev tekstili takip etti. En yüksek oranlı artışları bay iç giyim, diğer yatak kıyafetleri, suni sentetik ev tekstili, diğer spor ve yüzme kıyafetleri ile giyim aksesuarlarında yakaladık” diye konuştu.

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