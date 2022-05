AÇILDIĞINDA TÜRKİYE’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK HAVALİMANI OLACAK

Tamamlandığında Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere büyük katkı sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanının bu yıl son çeyreğinde açılması hedefleniyor. Hummalı bir çalışmanın devam ettiği havalimanı inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 68’i tamamlandı. Çukurova Bölgesel Havalimanı Proje Müdürü Ferhat Güney, “Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu bölgemizin turizmine prestij, ticaretine hız ve güç katacak“ dedi.

Bölge halkının uzun süredir tamamlanmasını beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanında çalışmalar hızla sürüyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden havalimanı tamamlandığında hem yolcu hem kargo taşımacılığında hizmet verecek. Çukurova bölgesine ihracat ve turizm alanlarında büyük katkı sağlaması hedeflenen havalimanı, istihdam açısından da bölgeyi besleyecek. Çukurova Bölgesel Havalimanının üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubunun yıllık hedeflediği yolcu sayısı 12 milyon. Yatırım tamamlandıktan sonra şirket işletme süresi boyunca devlete toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli ödeyecek.



8 milyon metrekare alan üzerine kuruluyor

Çukurova Bölgesel Havalimanı Proje Müdürü Ferhat Güney, inşaattaki son durumu İHA muhabirine anlattı. Havalimanın 8 milyon metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Proje Müdürü Güney, “Havalimanımız, bir adet 60 metre genişliğinde, 3 bin 500 metre uzunluğunda ana pisti; bir adet 45 metre genişliğinde, 3 bin 500 metre uzunluğunda yedek pisti; taksi yolları ile özel, kargo ve yolcu olmak üzere yaklaşık 50 uçağa hizmet verebilecek apronlara sahip. Son derece ferah yaşam alanlarına sahip olacak terminal binasıyla birlikte uçuş kontrol binası, VIP terminal binası, genel havacılık terminal binası, itfaiye binası, kapalı ve açık otoparkları ile birlikte irili ufaklı yaklaşık 26 bina ile terminal binamız işletme döneminde hizmet verecek. Türkiye’de birkaç havalimanının sahip olduğu hem karayolu hem de demiryolu ile çevre illerden ulaşım son derece rahat ve hızlı olacak” diye konuştu.

Mersin ve Adana arasında yer alan havalimanının iki ile de eşit zaman aralığında ulaşım sağlama imkanı sunacağını vurgulayan Güney, stratejik olarak da gerek kargo gerek yolcu dağılımlarıyla güzel bir potansiyele sahip olacağını söyledi.



“Projeyi bu yılın son çeyreğinde tamamlayarak havalimanımızı açmayı hedefliyoruz”

Yedi gün 24 saat esasıyla çalıştıkları terminal binası ve ek binalarda, satın almaları yapılan teknik ekipmanlarıyla birlikte şu an inşaatın gerçekleşme oranının yüzde 68 civarında olduğunu belirten Güney, devam eden inşaatla ilgili şu bilgileri verdi:

“Şu anda itfaiye binamızın kaba inşaatı bitti, boya imalatlarına geldiler. Garaj binamızla otopark binamız tamamlandı. Isı güç merkezimizin kaba ve ince imalatları tamamlandı. VIP binamızın çelik imalatları tamamlandı, kaplama imalatlarına geçildi. Terminal binamızın ana gövde kısmını büyük oranda tamamladık, çelik çatı kaplaması ile aşağıda duvar ve ince imalatlarımız devam ediyor. Kuleye de başladık. Kule de zemin iyileştirmeden dolayı bir uzamaya maruz kaldık, fakat bütün olumsuzlukları hallettik, şu anda zemin üstüne çıktık. Yaklaşık 2-2,5 aylık bir periyotta kuleyi sizlere göstermiş olacağız. Ülkemiz geneline imza atacak bu önemli stratejik projeyi bu yılın son çeyreğinde tamamlayarak havalimanımızı açmayı hedefliyoruz.”



“Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu bölgemizin turizmine prestij, ticaretine hız ve güç katacak“

Çukurova Bölgesel Havalimanının, başta Mersin ve Adana olmak üzere Akdeniz Bölgesi ve Türkiye için stratejik öneme sahip bir proje olduğunu vurgulayan Güney, “Mersin ve Adana illerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu biliyoruz. Havalimanının işletmeye alınmasıyla birlikte burada yaşanacak kargo trafiğiyle bu ticaret hacminin iki katına çıkacağı düşünülmektedir. Kargo olarak her türlü uçağın inebileceği, apronlarda bu uçaklara gerekli servislerin yapılabileceği, buradan kargo yüklerini aldıktan sonra oyalanmadan kalkıp uçabilecekleri bir meydan olacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı, Türkiye’nin kargoda ikinci büyük ‘hub’ı ve Orta Doğu’ya açılan kapısı olacak. İhracat rakamlarında yaşanacak artış bölgeye hem istihdam hem de refah olarak geri dönecek. Bir bölgede ticaretin ve turizmin gelişmesi için ihtiyaç duyulan en önemli şey havalimanı, demiryolu ve liman bağlantılarıdır. Bu üç ana unsurun da Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinde var olduğunu görüyoruz. Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu bölgemizin turizmine prestij, ticaretine hız ve güç katacak” ifadelerini kullandı.



“İşletme döneminde yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek”

Çukurova Bölgesel Havalimanının yapımının, yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlandığını, ileriki yıllarda yolcu sayısının artması halinde genişleme senaryolarının da şimdiden hazır olduğunu anlatan Güney, “Şu an için yaklaşık bin kişiyle çalışmalarımız devam ediyor. Gelen elektrik, mekanik ekiplerinin artmasıyla birlikte bu sayı bin 500’ün üzerine çıkacak. İşletme döneminde de yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek olan havalimanımız, bölge ve ülke genelinde direkt ve endirekt yollardan birçok kişiye iş olanağı sağlayacak. Havalimanımız kendine yetecek elektrik enerjisini üretecek, aynı zamanda kullanılan sular arıtılarak peyzaj ve sulama alanlarında tekrar kullanılacak. Böylelikle doğaya olan duyarlılığımızı bir kez daha göstermiş olacağız” dedi.