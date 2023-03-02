“Birlikte Güçlüyüz Grubu”, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinin 11 Mart Cumartesi günü yapacağı 7. olağan genel kurul toplantısı için adaylığını açıkladı.

“Birlikte Güçlüyüz Grubu”, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinin 11 Mart Cumartesi günü yapacağı 7. olağan genel kurul toplantısı için adaylığını açıkladı.

İzmir ekonomisinin 33 yıldır nabzını tutan, İzmir ekonomisindeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran, yazılarıyla ekonomi dünyasına yön veren gazetecilerin meslek kuruluşu konumundaki EMD İzmir Şubesi, 11 Mart Cumartesi günü 7. olağan genel kurulunu düzenleyecek. Adaylıklarını yazılı açıklamayla duyuran “Birlikte Güçlüyüz Grubu”, seçildikleri takdirde yapmayı hedeflediği projeleri de açıklarken seçildikleri takdirde yeni dönemde yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu ve Ekonomi Muhabirleri Derneğinin Ankara’daki genel kurulunda genel kurul delegesi olacak isimleri de paylaştı. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanlığını yürüten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Basın Müşaviri Murat Demircan’ın yönetim kurulu başkanı adayı olduğu yönetim kurulu aday listesinde Ticaret Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seda Gök, Hürriyet Ege Ekonomi Editörü Mete Tamer Omur, Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşaviri Kadir Kemaloğlu, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Nihal Özken, Ekonomi Gazetesi Ekonomi Muhabiri Duygu Göksu ve İlkses Gazetesi Ekonomi Muhabiri Nurettin Baki yer aldı.

Liste açıklandı

Murat Demircan’ın hazırladığı liste genel kurulda güvenoyu aldığı takdirde denetim kurulu asil listesinde Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Kurumsal İletişim Direktörü Halime Büyükyüksel, 9 Eylül Gazetesi Ekonomi Editörü Murat Ervin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Efes MYO Öğretim Görevlisi Kutay Gürocak görev yapacak. Demircan’ın hazırladığı liste seçilirse Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesinin 2023-26 döneminde onur kurulunda Ekonomi Gazetesi İzmir Haber Müdürü Ahmet Usman, Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel, Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, Kent Yaşam Editörü Hüseyin Erciyas, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Seyis İşleten, Gazeteci Serap Dikmen Ahmetoğlu ve Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Basın Danışmanı Şirin Yörük görev yapacak. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesini Ankara’daki EMD Genel Kurulu’nda temsil edecek delegeler ise EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Hürriyet Ege Yazı İşleri Müdürü Adnan Kaya, Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ege Telgraf Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in Basın Danışmanı Murat Koç, Folkart Kurumsal İletişim Müdürlüğü Haber Yöneticisi Soner Çağlar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın Müşavirliği ekibinde görevli Yusuf Şahbaz olacak.

"Hedef, çoğulcu bir yönetim"

“Birlikte Güçlüyüz Grubu” çoğulcu bir yönetim hedefliyor. Bu çerçevede genç gazetecilerden oluşturulan yedek yönetim kurulu listesinde İlkses Gazetesi Editörü Özkan Pekçalışkan, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Basın Şefi Meryem Yazıcıoğlu, Yeni Asır Gazetesi Ekonomi Muhabiri Mert Yasin Alpdündar, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ceren Atmaca, Posta Ege Editörü Gökhan Köküşoğlu, 9 Eylül Gazetesi Muhabiri Didar Demirci ve Demokrat Gündem Gazetesi Haber Müdürü Aykut Polatlı’ya yer verdi. Denetim kurulu yedek listesinde ise Gözlem Gazetesi Muhabiri Mehmet Ali Sütlü, Ticaret Gazetesi Muhabiri Seza Nur Alpdündar ve Dokuz Eylül Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Basın Görevlisi Fatih Abacıoğlu görevli olacak.

Deprem ile ilgili projeler ilk sırada olacak

“Birlikte Güçlüyüz Grubu” yeni döneme ilişkin yol haritasını da paylaştı. 6 Şubat tarihinden bu yana yaşanılan deprem fırtınası sonrasında deprem bölgesindeki gazetecilerin yaralarını sarmak için “Yerel Basın Yaşasın” isimli bir kampanya yürüten Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, 2023-26 döneminde projelerinin başına üyelerinin depreme hazırlık sürecini koydu. Depremle birlikte sağlıklı iletişimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktığına vurgu yapılan açıklamada, sağlıklı iletişimin sağlanması adına ilgili kurumların da desteğiyle eğitimler vermek-telsiz ile haberleşme üzerine proje geliştirmek, ilk yardım eğitimi üzerine çalışmalar yürütmek öncelikli hedefler olarak ifade edildi.

‘Ekonomi Haberciliği Atölyesi’ açılacak

EMD Genel Merkezinin geçen dönem hayata geçirdiği ‘EMD Medya Okulu’ projesinden yola çıkarak İzmir’de bulunan iletişim fakülteleriyle ortak hareket edip hem ekonomi muhabirliği felsefesini gençlere aktarmak hem de bu alanda şuur sahibi bir kuşağın yetişmesini sağlamak hedefiyle ‘Ekonomi Haberciliği Atölyeleri’ yapmak için çalışma yapma hedefi belirlendi.

3 yıllık ev ödevi

GENÇ EMD; sürdürülebilirlik esaslı projeler, EMD üyelerinin İzmir kanaat önderleriyle arasında iletişimi güçlendirecek Fikir Kulübü, sektör buluşmaları, Hobi Kulübü, mesleki eğitim başlıkları, “Birlikte Güçlüyüz Grubu”nun 3 yıllık ev ödevi olarak açıklandı.

"İzmir Ekonomi Gazeteciliği’nin Tarihi"

EMD İzmir Şubesinin 2020-23 dönemi yönetim kurulunca EMD İzmir Şubesinin geçmiş dönem başkanlarından Hicran Özdamar Yalçınkaya’nın başlattığı ve halihazırda devam eden "İzmir Ekonomi Gazeteciliği’nin Tarihi" isimli kitabın tamamlanması da ana hedeflerden biri olarak tespit edildi. EMD İzmir Şubesi, cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı çerçevesinde İzmir’de geniş katılımlı bir panel düzenlenmeyi de iş programına aldı. “Birlikte Güçlüyüz” ekibi, tüm bu başlıkların yanı sıra ‘ekonomi muhabirliğini’ teşvik etmek adına ‘gazetecilik yarışması’, Avrupa Birliğinin fonlarından yararlanarak projeler hazırlamak gibi hedefleri olduğuna açıklamalarında yer verdi.

“Deneyim ve dinamizm buluşacak, sinerji ortaya çıkacak”

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesinin 2020-23 döneminde pandemiye rağmen pek çok başarılı projeye imza attığı bilgisini veren EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, “Pandemi döneminde insanların evlerinden çıkamadıkları evrede, dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla 20’den fazla online basın toplantısı yaptık. İnsanların maskeye ulaşamadığı dönemde; Maske, kolonya, dezenfektan ve siperliklerden oluşan hijyen kitleriyle gazeteci üyelerimizi 3 farklı dönemde buluşturduk. İzmir ekonomisindeki pek çok kurumla ortak projelere imza attık. EMD Medya Okulu’nun İzmir ayağında üniversite öğrencilerine üyelerimizin deneyimlerini aktarmalarına zemin oluşturduk. İzmir’deki basın meslek kuruluşlarıyla ortak projeler gerçekleştirdik. EMD’nin İzmir kamuoyundaki saygınlığının artmasını sağladık. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem sonrasında deprem bölgesindeki meslektaşlarımız için ‘Yerel Basın Yaşasın’ isimli bir hareket başlattık. Yeni dönemde deneyimli ve genç arkadaşlarımız arasında güzel bir sinerjiyi açığa çıkaracak bir ekip kurduk. Genel kurulda yetki ekibimize verildiği takdirde dayanışmayla çoğulcu bir yaklaşımla yoğun bir 3 yıl geçireceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.