Giresun’da Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, uygulanan ekonomi programının enflasyonla mücadele ve cari açıkta denge sağlanması açısından olumlu sonuçlar verdiği ifade edildi. Yılmaz, dezenflasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini belirtirken, yıllık enflasyonun aylar itibarıyla gerilemekte olduğunu aktardı.

Türkiye ekonomisinin yol haritasının ele alındığı 2025 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı, Giresun’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantı, Giresun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) üyesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile ilgili bakanlık bürokratları katıldı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan basın açıklamasında, uygulanan ekonomi programının enflasyonla mücadele ve cari açıkta denge sağlanması açısından olumlu sonuçlar verdiği vurgulandı. Dezenflasyon sürecinin başarıyla devam ettiği belirtilirken, yıllık enflasyonun aylar itibarıyla gerilemekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, program sayesinde Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamlaştığı ve dayanıklılığının arttığına dikkat çekildi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile birlikte üretim ve verimliliği artıracak yapısal reformların hayata geçirildiği ifade edilirken, teknoloji odaklı sanayi yatırımları kapsamında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Fonu gibi desteklerin devreye alındığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bugün Giresun’da, ekonomi programımızın temel hedefleri doğrultusunda 2025 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdik" ifadesine yer verdi.

Yılmaz paylaşımında ayrıca, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmak, küresel ticaretten daha fazla pay almak ve teknoloji yoğun, katma değeri yüksek üretimi artırmak için atılacak ilave adımların Kurul üyeleriyle istişare edildiğini belirtti. Son dönemde uluslararası ticarette artan korumacılık eğilimlerinin dış ticaret üzerindeki muhtemel etkilerinin de değerlendirildiğini kaydetti.