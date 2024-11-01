DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortağı olduğu Ekolojik Okuryazarlık projesi Ankara’da başladı.

Malta ülkesi tarafından yürütülen Ekolojik Okur Yazarlık projesine Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de ortak oldu. Erasmus+ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen projenin ulusal yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde Ankara Büyük Eğitimciler Derneği’nde gençlik projesi etkinlikleri başladı.

Projeye Düzce’de de bir çok kişi katılım sağlayarak ekolojik okuryazarlık ile ilgili bilgi alacak.