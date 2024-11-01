DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de ortağı olduğu Ekolojik Okuryazarlık projesi Ankara’da başladı.
Malta ülkesi tarafından yürütülen Ekolojik Okur Yazarlık projesine Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’de ortak oldu. Erasmus+ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen projenin ulusal yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde Ankara Büyük Eğitimciler Derneği’nde gençlik projesi etkinlikleri başladı.
Projeye Düzce’de de bir çok kişi katılım sağlayarak ekolojik okuryazarlık ile ilgili bilgi alacak.
Kaynak: iha