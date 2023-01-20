Döşemealtı Belediyesi’nin Yeşil Bayrak ödüllü okul öncesi eğitim merkezi Ekolojik Kreş’te karne sevinci yaşandı. Antalya’da ilk Türkiye’de örnek gösterilen okulda eğitim gören minikler sömestr tatili öncesi ilk karnelerini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in elinden aldı. Sınıfları ziyaret eden Başkan Genç, kreş öğrencileriyle sohbet edip tatilde bol bol dinlenmeleri ve öğretmenlerinin verdiği aktiviteleri yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Döşemealtı Belediyesi’nin Yeşil Bayrak ödüllü okul öncesi eğitim merkezi Ekolojik Kreş’te karne sevinci yaşandı. Antalya’da ilk Türkiye’de örnek gösterilen okulda eğitim gören minikler sömestr tatili öncesi ilk karnelerini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in elinden aldı. Sınıfları ziyaret eden Başkan Genç, kreş öğrencileriyle sohbet edip tatilde bol bol dinlenmeleri ve öğretmenlerinin verdiği aktiviteleri yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Geleceğe ve gençlere yatırım yaptıklarını belirten Başkan Turgay Genç, “Bilinçli ve sağlıklı bireyler yetiştirmek Atatürk’ün izinde ve onun ışığında yarınlara ulaşmak için seferber olmuş durumdayız. Türkiye’de örnek gösterilen kreşimiz kendi elektriğini üreten, mini uygulama tarlalarında çiftlik hayatının öğretildiği, hayvanat bahçesiyle hayvan sevgisinin aşılandığı bir okul inşa etmek en büyük hayalimdi. Ve şimdi burada yetişen çocuklarımızın karnelerini vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Gözlerindeki ışıltı her şeye değer” dedi.