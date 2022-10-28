Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in zizyon projeleri arasında yer alan Ekolojik Kreş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in zizyon projeleri arasında yer alan Ekolojik Kreş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’ncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenleyen kreş öğrencileri okullarını baştan aşağı kırmızı-beyaz Türk bayrakları, balonlar ve Atatürk posterleriyle süsledi. Her yıl olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için günler öncesinden hazırlık yapan Döşemealtı Ekolojik Kreş öğrencileri ezberledikleri Cumhuriyet ve Atatürk konulu şiirleri hep bir ağızdan söyledi.

Ekolojik Kreş’te bayram coşkusu miniklerin hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyup Atatürk ve silah arkadaşları anısına yaptıkları saygı duruşuyla başladı. Bir gün önceden kutlanan etkinlik çerçevesinde minikler günlerdir çalıştıkları koreografilerini izleyenler için sahneledi. Bale yapan, keman çalan ve resim çizen kreş öğrencileri hep bir ağızdan Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini şiir ve şarkılar aracılığıyla haykırdı.

Miniklerin coşkulu bayram kutlamalarına Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, birim müdürleri ve veliler katıldı. Etkinliğin sonunda cumhuriyetin ilanından sonra yaşananları tiyatro oyunuyla anlatan kreş öğrencilerinden biri Atatürk rolüyle sahneye çıkıp zeybek oynaması izleyenlerin gözlerini yaşarttı.