Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binada hafta içi 5 gün boyunca, 8-13 yaş arasındaki çocuklara “EkoKahraman” yaz kursları veriyor.

Kurulan Ekolojik Atölyede düzenlenen “EkoKahraman” programında çocuklara iklim değişikliği, habitat kaybı, çevre kirliliği gibi insan kaynaklı çevresel sorunlar hakkında bilgiler veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Ekolojik Bina’da yapılan yaz boyu devam edecek eğitimlerde minik kahramanlara hava, su, toprak, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konularında da özel etkinliklerle bilgiler veriliyor.

“Teorik anlatımlar pratikle pekişiyor”

Çocuklar öğrenmiş oldukları bilgileri farklı atölye çalışmalarıyla pekiştirebiliyor. Teorik anlatımın yanı sıra pratik yapma imkânı da bulan öğrenciler kendi yaşamlarını nasıl ekolojik bir yaşama dönüştürebileceklerini yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme imkanı buluyor.

Etkinlikler sonunda düzenlenecek “EkoKahraman Töreni” ile pelerin ve maskelerini takacak çocuklar doğayı koruyacaklarına dair söz vererek bu sözlerini ebeveynlerinin önünde tekrarlayacak. Kurs sonrası katılım sağlayan her öğrenciye EkoKahraman Kartı hediye edilecek. Bu kart ile 25 Aralık Panorama Müzesi, Doğal Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesini ücretsiz ziyaret etme imkânı bulacaklar.

“Yeşil şehir Gaziantep için yeşil nesil çocuklar”

Atölye çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren eğitmen Elif Gürsoy, çalışmaların anaokulu çağından lise gruplarına kadar yapıldığını belirterek, “4 hafta süren programda her hafta farklı öğrenci grupları geliyor. Şu an ciddi bir küresel ısınma yaşıyoruz. Çocuklara her gün hava, su, toprak ile ilgili her gün yeni bir konuyu ele alarak günlük yaşamda neler yapabileceklerini eğlenerek öğretiyoruz. Amacımız çocukları daha şuurlu hale getirip çevreyi koruyan birer birey olmaları. Çocuklar çok keyif alıyor bizde çok keyif alıyoruz, onların öğrendiği her şey bizim için çok değerli Yeşil Şehir Gaziantep için yeşil nesil çocuklar yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Küresel ısınmayı, sularımızı nasıl koruyacağımızı öğrendik”

Eğitimlerde ağaçları ve doğayı nasıl koruyacağını öğrendiğini dile getiren 7’nci sınıf öğrencisi Koray Değerli, “Bu derslerde biyoçeşitliliği öğrendim. Örnek veriyorum ağaç derken bir sürü ağaç var, kuş derken bir sürü kuş çeşidi var onları öğrendim. Botanik bahçesine gittik, orda ilk önce ağaçlara baktık, sonra gelirken örnek su aldık, suları inceledik, sulardaki canlıları gördük. Ayrıca küresel ısınmayı, sularımızı nasıl koruyacağımızı öğrendik” dedi.

“Canlıların bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum”

Atölyeye ilk kez katıldığını belirten Bengisu Basar, eğitimlerde biyoçeşitlilik üzerine bilgiler verdiğini aktararak, “En önemli öğrendiğim şey küresel ısınmanın nasıl önüne geçebileceğimizi, su kıtlığa karşı suyumuzu nasıl koruyacağımızı canlılarımızın önemini öğrendim. Canlıların bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum” diye konuştu.