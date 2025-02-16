Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos’a dikkat çeken ‘Latmoslu Kadın’ tablosu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) hediye edildi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos bölgesi de tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasına giriyor. Bu kapsamda bölgenin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ni (EKODOSD) ziyaret eden ressam Ayşe Mesude Kumbasar ise doğaseverlere anlamlı bir jest yaptı. Kumbasar, kaya resimlerine dikkat çeken ‘Latmoslu Kadın’ yağlı boya tablosunu EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü’ye teslim ederek, derneğe hediye etti.

Kumbasar’ın ziyareti ve jesti karşısında teşekkür eden Başkan Sürücü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ’Latmos’ta Zaman Metamorfozlar’ konulu açık oturum ve resim sergisi yapılmıştı. 70 sanatçının yaptığı birbirinden güzel resimlerden birini Bodrum’da yaşayan ressam Ayşe Mesude Kumbasar yapmıştı. Tablosundaki Latmoslu kadın temasını anne ve kızıyla natüralist bir şekilde resmeden Ayşe Mesude Kumbasar, bugün derneğimizi ziyaret ederek yapmış olduğu yağlı boya tabloyu derneğimize hediye etti. Anneliese Peschlow tarafından 1994 yılında Latmos (Beşparmak) Dağları’nda bulunan kaya resimleri, tüm dünyada örnekleri bulunan kaya resim sanatı içinde benzersiz olup, Aydın’ı tüm dünyaya tanıtacak önemli kültür mirasları arasında yer almaktadır. Tarih öncesi döneminin resim sanatı içinde büyülü törenleri, kadın-erkek ilişkisini ve mutluluğu yansıtan çizimleri oluşturanlar Batı Anadolu’nun en eski resim sanatçılarıdır. Günümüz ressamları da, kaya resim sanatçılarının binlerce yıllık kaya resimlerini tablolarında yansıtarak, Latmos’un ne kadar değerli bir yer olduğunu dikkat çekmeleri çok önemlidir. Kaya resimleri konulu değerli tablosu için Ayşe Mesude Kumbasar’a duyarlılığı için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.