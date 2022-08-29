Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında, 52 kilometre uzunluğunda bulunan Çoruh Ekoturizm yolunda yürüyüş düzenlendi.

Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında, 52 kilometre uzunluğunda bulunan Çoruh Ekoturizm yolunda yürüyüş düzenlendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ekoturizm alanlarını belirleyerek doğal yapısını bozmadan vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla oluşturulan, 52 km’lik Çoruh Ekoturizm rotasının 6 km’lik Yenimahalle - Fıstıklı parkurunda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında ’Doğa Yürüyüşü’ düzenlendi. Yapılan doğa yürüyüşüne Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk’un yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar eşlik etti.