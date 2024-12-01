Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, verdiği konserle Eskişehirlileri coşturdu.

Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinin oluşturduğu Eko Şov Ritim Grubu, kent halkının beğenisini topladı. Çok sayıda vatandaşın izlediği açık hava konseri tam not aldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bu yana verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Eko Şov Ritim Grubu, İsmet İnönü-1 Caddesi’nde konser verdi. Konseri çok sayıda vatandaş izlerken şarkı ve marşlara da eşlik etti. Eskişehirspor Marşı’nda coşkulu anlar yaşanırken, vatandaşlar eğlenceli müziklerde ise dans ederek eğlendi. Oluşan kalabalığın beğeni ile izlediği konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.