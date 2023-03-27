Alanya Belediyesi “Çevreci Kent Yeşil Alanya” olgusu ile çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda eko okullar çerçevesinde Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması Projesi’nin eğitimleri ve ekipman teslimleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından oluşturulan, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen “Eko Okul Programı” bünyesinde eğitimler devam ediyor. Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi çerçevesinde eko okullarda 2022-2023 yılı 2. eğitim öğretim döneminde Alanya’da bulunan toplam 38 eko okulda eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin başlamasıyla birlikte 13 eko okulda “Atıksız Yaşam” ve “Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması” eğitimleri gerçekleştirildi.

Çevreci öğrenciler bitkisel atık yağların ayrı toplanmasına destek oluyor

Çevreci okullarda bulunan öğrencilere bitkisel atık yağların ayrı toplanmasının amacı, çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağları ayrı toplamanın gereği ve önemini vurgulayan eğitimler veriliyor. Çevreci öğrenciler de bitkisel atık yağları ayrı toplayarak fabrikalarda biodizel olmasına destek oluyor.