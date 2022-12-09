Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Eko-Okullar bünyesindeki koordinatör öğretmenler, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Eko-Okullar bünyesindeki koordinatör öğretmenler, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okulların, 2022-2023 Eko-Okullar Koordinatör Öğretmenler ve İdareciler Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleşti. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen toplantı, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem’in açılış konuşması ve çalışmalar üzerine sunumu ile başladı. Erdem, “Eğitim sadece okulda, 4 duvar arasında yapılan bir faaliyet değildir. Çocuğu dışarı çıkartabiliyorsanız farklı etkinlikler yapabiliyorsanız fark yaratıyorsunuz. Çocukların bilgiye ulaşması dijital çağ olan günümüzde çok basit. Ama çocuklarımızın doğaya ulaşması, dokunması, hissetmesi ve yaşaması günümüz şartlarında biraz zor. Biz bunu birlikte yapıyor, güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. Tepebaşı Belediyesi ile verimli bir iş birliği halindeyiz. Türkiye’de 1238 Eko-Okul var ve Yeşil Bayrak dalgalanıyor. Eskişehir’de ise 55 Eko-Okul bulunuyor. Türkiye’de en fazla Eko-Okul bulunan il Eskişehir. Birlikten güç doğar, Tepebaşı Belediyesi bize gerçekten güç veriyor. Başkanımız Ahmet Ataç ve ekibi bizlere çalışmalarımızda büyük destek veriyorlar” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ise “Aramıza yeni katılan öğretmenler var. Zamanla sizler de belediyemizin Eko-Okullara nasıl destekler verdiğini göreceksiniz. Eko-Okullar 1999 yılından beri belediye ile iş birliği halinde. TÜRÇEV, Milli Eğitim ve belediye olarak da Türkiye’de tek. Belediye olarak güzel tesisler yapıyoruz, çevre ve iklim konularında çalışıyoruz. Belediyemizin yanındaki Yeryüzü Ekoloji Okulu’nu biliyorsunuz, şu an içinde olduğumuz tesis de 1997’de şehrimize kazandırıldı. Uzun yıllar bakımsız ve ilgisiz kaldı. Geçtiğimiz yıl belediyemize devroldu ve hummalı bir çalışma ile her geçen gün bir şeyler ekliyoruz” dedi.

Toplantıda daha sonra Eko-Okullar programına dahil olan yeni okulların yetkilileri de söz aldı. Ardından iklim değişikliği konulu drama-atölye çalışması hakkında bilgilendirme yapıldı.