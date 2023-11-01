Malatya’nın Akçadağ ilçesine çalışmak için gelen ve kırsalda kurdukları çadırlarda kalan aileler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürerek ekmek mücadelesini sürdürüyor. Mangal kömürünün tonu ise 13-14 bin TL’den satılıyor.

Kahramanmaraş ve Osmaniye’den Malatya’ya gelerek meşe odununu mangal kömürüne dönüştüren mevsimlik işçiler, ekmek parası için her türü zorluğa katlanıyor. Nisan ve Mayıs aylarında mangal kömürü işinde çalışmak için Akçadağ ilçesine gelen mevsimlik kömür işçileri, Levent Vadisi’nde oluşturdukları barakalarda konaklayarak ekmek paralarını kazanmak için mesai harcıyor. Levent Mahallesi’nde yaklaşık bin 200 rakımda günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlayan mevsimlik işçiler, belirlenen bölgelerde topladıkları odunları büyük bir sabırla mangal kömürüne dönüştürüyor.

“Zor bir meslek”

Yaklaşık 50 yıldır mangal kömürcülüğü yaptığını belirten 68 yaşındaki Ahmet Güzel, ”Eşimle birlikte ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Maden işçiliğinden daha zor bir meslek bizimkisi eskiden yıl boyu çalışırdık şimdilerde sadece yaz aylarında çalışıyoruz. Dördündü aylarda üretime başlıyoruz Kasım ayına kadar devam ediyoruz” dedi.

“50 yıldır kömür işi yapıyoruz”

64 yaşındaki Sultan Güzel ise eşi ile birlikte çalıştıklarını kaydederek, "50 yıldır kömür işinde çalışıyoruz. Daha önce Antalya ve İzmir’de üretim yaptık sonra Malatya’ya gelerek burada çalışmaya başladık. Zor bir iş tek kişi yapamaz eşimle sırt sırta vererek birbirimize yardımcı oluyoruz. Başka bir iş yapma şansımız da yok. Yaşımızda ilerledi ama ekmek mücadelemize devam ediyoruz“ diye konuştu.

Mangal kömürü üreticisi Hüseyin Keskin ise depremlerle birlikte mangal kömürüne ilginin azaldığını belirterek işlerinin düştüğünü söyledi. Keskin, mangal kömürünün tonunu 13-14 bin TL’den sattıklarını söyledi.