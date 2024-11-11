Antalya’nın Serik ilçesinde büfe işleten adam, sabah iş yerini yanmış halde görünce gözlerine inanamadı ve soluğu karakolda aldı. Belediyeden kiraladığı büfede 4 yıldır esnaflık yaptığını belirten Ali Güzel, “Burası benim ekmek teknemdi. Yangın kundaklama mı, yoksa elektrikten mi çıktı bilmiyorum” dedi.

Orta mahalle, kız deresi parkı üzerinde gece saatlerinde çıktığı öğrenilen yangında, büfenin cayır cayır yanarak küle döndüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor

Büfe sahibi Ali Güzel, “Büfemin yandığını adliyeye giderken öğrendim. Evrak işim vardı ona gidiyordum. Yolda geçerken gördüm. Daha sonra direk karakola gittim. Akşam saat 18.30 gibi buraya geldim, hiç bir şey yoktu. Adliyeye aile arasında miras kavgamız vardı. Onun için gidiyordum. Burası benim ekmek teknemdi. 4 yıldır burada esnaflık yapıyordum. Yangın, kundaklama mı, elektrikten mi çıktı bilmiyorum” şeklinde konuştu.