Van’ın Muradiye ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 55 yaşındaki Şerife Çoksu feci şekilde hayatını kaybetti.

Van’ın Muradiye ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 55 yaşındaki Şerife Çoksu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezindeki Kandanlar Mahallesi’nde meydana geldi. 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek ateş dolu tandıra düştü. Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.