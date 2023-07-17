Bingöl’de hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması, 300 derecelik fırın önünde çalışan ustaları zorluyor. Ustalar, yaz aylarında günde ortalama 5-6 litre civarında su tüketiyor.

Bingöl’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının en çok etkilediği kesim olan fırıncılar, zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Güneş altında termometreler 35 dereceye yaklaşırken, ocak başında çalışan fırıncılar ise yaklaşık 300 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Kavurucu sıcakla birlikte kızgın ateşe maruz kalan ustalar, her gün yaklaşık 5-6 litre su tüketerek serinlemeye çalışıyor.

Solhan ilçesinde 23 yıldır fırıncılık yapan Ferit Tezel, yaz aylarında çok zorlandıklarını belirtti. Yaz aylarındaki sıcaklardan dolayı birçok kişinin kışın çalıştığını yazın ise işlerini bıraktığını belirten Tezel, bu konuda da zorluk yaşadıklarını söyledi. Tezel, “23 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaz aylarında çok zorlanıyorum aşırı sıcaklardan dolayı. 300 derecenin önünde çalışıyorum. Bizlerde kış aylarında çalışan, yaz aylarında da bırakan işçiler var bundan dolayı. O yüzden sıkıntı da yaşıyoruz. Yazın çok su tüketiyoruz, günde 5-6 litre civarında. Çok soğuk su içmiyoruz, özellikle buzluktaki suyu tüketmiyoruz hastalanmamak için. Bazıları yapıyor ama pek tavsiye etmiyoruz” dedi.