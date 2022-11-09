Katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar’a memleketi Rize’deki fırıncılardan tepki geldi.

Katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Cihan Kolivar’a memleketi Rize’deki fırıncılardan tepki geldi.

Katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’a Rize’deki ekmek üreticilerinden ve vatandaşlardan tepki geldi. Rize’de fırıncılık yapan Tarkan Karakaş, "’Ekmek aptal toplumların gıdasıdır’ diyen kişiye fazlasıyla o kelimeleri iade ediyoruz. Bütün fırıncılar adına kendisine iade ediyoruz" dedi.

Rize’de fırıncılık yapan Sabri Aydoğdu da Kolivar’a tepki göstererek, "Fırıncılık peygamberimizin başlattığı bir meslek ve insanların evine getirdiği velinimettir. Bu ekmeğimizle kimse oynayamaz. Ekmek aptalların değil, insanlarımızın karnını doyuran bir nimettir. ’Ekmek aptal toplumların gıdasıdır’ diyen kişinin kendisi bir numaralı aptaldır. Aptal olmasaydı o sözleri söylemezdi. Ekmek soframızın olmazsa olmazlarından biridir" şeklinde konuştu.