Hatay’da, Antakya ile Samandağ ilçesi arasındaki yol üzerinde, hemen her evin önünde yükselen küçüklü büyüklü tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekillenerek hem ekmeklere lezzet katıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hatay’da, Antakya ile Samandağ ilçesi arasındaki yol üzerinde, hemen her evin önünde yükselen küçüklü büyüklü tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekillenerek hem ekmeklere lezzet katıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tandır, yapımından kurumasına kadar meşakkatli bir sürecin ardından yaklaşık bir haftada ortaya çıkıyor. Kadınlar, iki gün dinlendirdikleri killi toprak, su ve saman karışımlı malzemeden elde edilen çamurlardan tandır yapımına başlıyor. Günde en fazla 10 santimetre çamur koyulmasıyla bir haftada tamamlanabilen tandırlar, büyük bir sabır ve özenle ortaya çıkıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde tandır yapma geleneğini sürdüren killi topraktan ürettikleri tandırları satarak evlerini geçindiren kadınlardan biri olan 4 çocuk annesi Sibel Çatal (49) annesinden öğrendiği mesleği çocuklarına da öğretmek istiyor. Çocukluğundan beri tandır yaparak geçimi sağladığını belirten Çatal, tandırları yapmak için ilk olarak toprağı 15 ile 20 gün sulayıp şeker gibi erittiklerini belirterek, çamuru 1 gün güneşte beklettiklerini ve elekten geçirdiklerini söyledi. Toprağı havuzda 4 ile 5 saat beklettiklerini belirten Çatal, "Keçi kılı ve samanla 1 saat boyunca hava soğuk olmasına rağmen çıplak ayakla basıyoruz. Çamurla samanı yoğuruyoruz ve ondan sonra diğer yaptığımız çamuru pamuk ile karıştırıp sıva yapıyoruz. Çok yorucu bir iş, kadın başımıza çamurla uğraşıyoruz ama aileye katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Sibel Çatal, tandırın ekonomik olarak ailelere çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Mesleği annemden öğrendim bizde çocuklara öğretiyoruz yavaş yavaş bu meslek geçmişten bana annemden sonra çocuklarıma ve torunlarıma kadar devam edecek. Emek ve güç isteyen bir iş. Tandırın içinde ekmek, tavuk ve aklınıza ne geliyorsa yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Ayda ortalama 15 tandır ürettiklerini ifade eden Çatal, yapılan tandırların ebatlarına göre 150 ila 300 TL arasında satıldığını kaydetti.