Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 200 yıldır üretilen acısıyla ünlü kırmızıbiber, kurutulduktan sonra Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 200 yıldır üretilen acısıyla ünlü kırmızıbiber, kurutulduktan sonra Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesi kapalı Pazar yerinde askılarda bulunan kırmızı biberler geçmişten gelen bir gelenek olmasının yanında yaz aylarında kurutularak kış aylarında tüketiliyor.

Menteşe kapalı Pazar yerinde askılarda satışı yapılan kurutulmuş ürünleri satan Sevgi Boz, ”Bizler biberleri kurutmak için önce almamız gerekiyor. Bizim için üreten üreticimiz var. Menteşe ilçesi kırsal Yenice Mahallesinden üreticimiz kendisi ekiyor. Komple tarlayı alıyorum ben. Üreticimiz toplayıp getiriyor biz burada diziyoruz ve işliyoruz. İşledikten sonra kurutup kışın kuru olarak satmaya devam ediyoruz. Biberlerimiz Türkiye’nin her yerine gidiyor. Yurtdışına da gidiyor. Yurt dışından gelen ve satın alan müşterilerimiz var. Burada yaşayıp da yurt dışında kurutamayan insanlar onlar gelip alıp alıyorlar. Lokantalar alıyorlar toptan. Kuru yaştan daha faydalı, çünkü kışın sebze üretimi seralarda üretiliyor. Sadece tarla biberi, patlıcan ve değişik sebzeleri kurutuyoruz. Yemeklerde kullanılıyor. Kuru daha faydalı ve daha sağlıklı. Eski dönemlerden gelen bir gelenek. Benim babaannemler zamanından beri geliyor yani. Babaannem de kurutuyordu. Sürekli kuru yapıp, turşu yapıp, kışı geçiriyordu. Eskiden kış döneminde yaş sebze zor bulunuyordu. Herkes kurutarak tüketiyordu. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var kurunun bildiğim kadarıyla. Kuru tüketim sağlıklı diye düşünüldüğü için kuru yapılıyor” dedi.