Düzce’nin Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda, Arabacı Köyü’nde meydana gelen su arızası hızla onarılarak sorun giderildi.
Akçakoca’nın Arabacı Köyü’nde yaşanan su arızasına, Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, köydeki su sıkıntısı kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuldu. Bölge halkının kesintisiz su erişimini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, arızanın giderilmesinin ardından suyun akışının normale dönmesini sağladı.
Kaynak: iha