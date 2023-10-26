Sivas’ta binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Üçlerbey Mahallesi, Yahyabey Caddesinde bulunan Acun apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.