Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışmalarıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin birçok noktasında ekiplerin çalışma yaptığı görüldü.

Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

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